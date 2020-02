Cyber Alert : फ्री पब्लिक वाईफाई कितना सुरक्षित ?

जोधपुर( jodhpur news hindi news jodhpur news rajasthan news ). स्मार्टफोन हो, टैबलेट या फिर लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा के बिना इन तीनों की उपयोगिता बेमानी लगती है। यही कारण है कि मोबाइल प्लान से लेकर डेटा कार्ड के जरिए लोग 24 घंटे इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक नाम वाईफाई कनेक्शन का भी है ( latest nri news in hindi ) । यह बात डिजिटल अवेयरनेस एक्सपर्ट ( Digital expert ) डॉ नितिन राजवंशी ने पत्रिका से एक भेंट में कही ( internet news )। उन्होंने कहा कि वाईफाई ( free public wifi connection ) रेडियो तरंगों की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने का एक तरीका है( Cyber alert ) । यह वाई-फाई एक्सेस पॉइंट के नजदीक मौजूद मोबाइल फोन को इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम करता है। उन्होंने बताया कि कई बार सार्वजनिक स्थानों जैसे एयरपोर्ट , रेलवे स्टेशनों व होटल इत्यादि में फ्री वाईफाई उपलब्ध रहता है और हम उससे जुड़ जाते है। इन फ्री पब्लिक वाईफाई से जुडऩे में कुछ सावधानियां रखना अति आवश्यक है। कई बार हैकर इन सार्वजनिक स्थानों का फायदा उठा कर, वाईफाई से मिलते जुलते नाम रख लेते हंै और लोग जाने -अनजाने इन हैकरों के वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। ये साइबर चोर अपने आपको कनेक्शन पॉइंट और आपके मध्य रखते है, जिससे आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड , बैंक डिटेल्स या अन्य प्रकार का संवेदनशील डाटा चुरा लेते हैं।

उन्होंने बताया कि इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन फ्री वाईफाई का प्रयोग करते समय किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन न करें । इस प्रकार के ट्रांजिक्शन के लिए स्वयं के मोबाइल का ही डाटा का प्रयोग करें। इनसे बचाव के लिए वी पी एन - वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ( VPN ) का प्रयोग करना चाहिए। वी पी एन ( what is vpn ) ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा इंटरनेट पर डाटा गुप्त एवं सुरक्षित तरीके से भेजा जाता है , जिसका अनुमान हैकर भी नहीं लगा पाते हैं।

राजवंशी ने बताया कि वाईफाई का प्रयोग करने के बाद फॉरगेट नेटवर्क करना न भूलें, यह आपके कम्प्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को और बढ़ाएगा। सदैव अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप में एंटी-वायरस ( anti-virus ) प्रोग्राम अपडेट रखें। अगर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो वाईफाई बंद रखें। वाईफाई के लिए बताई गई सावधानियों से डाटा तथा डिवाइस को संभावित साइबर आक्रमणों से बचाया जा सकता है।