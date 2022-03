Dance Fair- देश के 250 कलाकारों की नॉन स्टॉप नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों को रखा बांधे

Dance Fair- 14 राज्यों के कलाकारों ने फिनेले में दिखाया नृत्य कौशल का जलवा

Dance Fair- देश के 14 राज्यों के 250 कलाकारों ने जब एक साथ ग्रेंड फिनेले में Dance Fair नृत्य कौशल का जलवा दिखाया तो दर्शक अपनी जगहों पर खड़े होकर झूम उठे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के संयुक्त तत्वाधान में टाउन हॉल में आयोजित आदिवासी नृत्य कार्यक्रम के अंत में एकसाथ सभी राज्यों के लोक कलाकार ग्रेंड फिनेले में नृत्य प्रस्तुत किया तो लघु भारत की तस्वीर उभर कर आई। कार्यक्रम के अंतिम दिन विशेष बात यह थी कि हर प्रोग्राम के बीच मे कोई अंतराल नहीं था और दर्शक बस सांस थामे प्रोग्राम देखते रहे।

Dance Fair- The performance of non stop dance kept the audience hooked