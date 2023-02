पुत्रवधू ने ससुराल में चोरी कर दो लाख रुपए पीहर वालों को दिए थे

जोधपुरPublished: Feb 10, 2023 02:35:50 am Submitted by: Vikas Choudhary

- मकान से लाखों का सोना व 15 लाख रुपए चोरी का मामला : पुत्रवधू के मित्र का सुराग नहीं

पुत्रवधू ने ससुराल में चोरी कर दो लाख रुपए पीहर वालों को दिए थे

जोधपुर।

देवनगर थानान्तर्गत (Police station Devnagar) मसूरिया की जनाना कॉलोनी में खुद के मकान से लाखों का सोना-चांदी और 15 लाख रुपए चुराकर पुत्रवधू (ने छोटी बहन की शादी के लिए पीहर पक्ष को दो लाख रुपए दे दिए थे। बहन की शादी आरोपी पुत्रवधू के देवर से होनी हैं। (Daughter-in-law along with friend committed theft in in-laws house)

थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि जनाना कॉलोनी निवासी गणेश राठी के मकान से 21 जनवरी की रात लाखों रुपए का सोना व चांदी के आभूषण और 15 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे। गणेश के छोटे भाई की शादी 16 फरवरी को उसकी साली यानि पत्नी की छोटी बहन से होनी हैं। देवर दुबई में रहता है। गणेश का बड़ा भाई व अन्य परिजन शादी के निमंत्रण पत्र देने गत 21 जनवरी को बाड़मेर गए थे। तब पीछे गणेश की पत्नी नेहा राजपूत ने अपने पुराने मित्र मोनू चुगलानी को बुलाकर जेठ के कमरे से जेवर व 15 लाख रुपए चुरा लिए थे।

रुपए मांगने पड़ते थे, पीहर में भी थी जरूरत

गणेश राठी का संयुक्त परिवार है। तीनों भाइयों की आय का हिसाब गणेश का बड़ा भाई रखता है। वही घर खर्च व अन्य जरूरत के लिए परिवार के सदस्यों को रुपए देता है। गणेश व नेहा का प्रेम विवाह हो रखा है। नेहा को हर छोटे-छोटे घर खर्च के लिए जेठानी से रुपए मांगने पड़ते थे। बहन की शादी के लिए भी पीहर पक्ष को रुपए की जरूरत थी। इसलिए उसने चोरी की साजिश रची थी।

आधे-आधे बांटने का था निर्णय

नकबजनी के लिए नेहा ने पुराने मित्र मोनू को शामिल किया था। दोनों ने चोरी के जेवर व रुपए आधे-आधे बांटने का निर्णय किया था। चोरी के 15 लाख रुपए में से दो लाख रुपए नेहा ने बहन की शादी के लिए पीहर वालों को दे दिए थे। जबकि 12.50 लाख रुपए और 184 ग्राम सोना पुलिस बरामद कर चुकी है।