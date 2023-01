2 Died : लिफ्ट लेने के कुछ दूरी पर आई मौत, दो की मृत्यु, जानें क्या है कारण

- मोटरसाइकिल को कुचलकर अज्ञात वाहन को भगा ले गया चालक

जोधपुर।

डांगियावास बाइपास (Dangiawas byepass) पर पुल व पेट्रोल पम्प के बीच निर्माणधीन सड़क के पास सोमवार अपराह्न अज्ञात वाहन की चपेट से बाइक सवार दो युवकों की मौत (Two man died in road accident at dangiawas byepass) हो गई। एक मृतक ने गांव जाने के लिए बाइक चालक से लिफ्ट ली थी। (Unknown vehicle killed two man at dangiawas byepass)

डांगियावास थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पीपाड़ शहर में सिंधीपुरा निवासी नरपत 32 पुत्र हिम्मताराम माली अपराह्न तीन बजे बाइक पर डांगियावास कस्बे से बाइपास की तरफ जा रहा था। जालेली चम्पावतान निवासी दानाराम 27 पुत्र मांगीलाल मेघवाल ने डांगियावास में उससे गांव तक छोड़ने के लिए लिफ्ट ली। दोनों बाइक पर रवाना हुए। बाइपास पर पुल व पेट्रोल पम्प के बीच पहुंचे, जहां सड़क निर्माण कार्य के चलते दोनों तरफ के वाहन एक ही रोड से निकल रहे थे।

तभी सामने से तेज रफ्तार व लापरवाही से आए अज्ञात वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया। जिससे दोनों नीचे गिर गए और वाहन ने उन्हें कुचल दिया। लिफ्ट लेने वाले दानाराम की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि आस-पास के लोगों ने लहुलूहान नरपत को अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। सूचना पर नरपत के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने कार्रवाई के बाद शव सुपुर्द किया। दानाराम की देर शाम शिनाख्त होने के चलते शव मोर्चरी में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से हादसा करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।