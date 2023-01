Tutor sucide : ट्यूशन पढ़ाने का बताकर निकले ट्यूटर की मौत

जोधपुरPublished: Jan 23, 2023 01:37:52 am Submitted by: Vikas Choudhary

- जलाशयन में मिला शव, आत्महत्या करने का अंदेशा

Tutor sucide : ट्यूशन पढ़ाने का बताकर निकले ट्यूटर की मौत

जोधपुर।

मधुबन हाउसिंग बोर्ड (Madhuban housing board) के पास डीडीपी नगर (DDP Nagar) में ट्यूशन पढ़ाने का बताकर घर से निकलने वाले ट्यूटर (Tutor died in Gulab sagar) का शव गुलाब सागर में (Tutor's body found in Gulab sagar) मिला। भगत की कोठी थाना पुलिस (Police station Bhagat ki kothi) को अंदेशा है कि ट्यूटर ने आत्महत्या की होगी। (Tutor sucide himself in pond)

एएसआइ नारायणसिंह ने बताया कि डीडीपी नगर निवासी बृजेश अग्रवाल 62 छात्रों को ट्यूशन पढ़ाते थे। गत 15 जनवरी को वो ट्यूशन पढ़ाने का बताकर घर से निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे थे। परिजन ने तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लग पाया था। 16 जनवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस बीच, शनिवार को गुलाब सागर में उनका शव मिला। पुलिस व परिजन मौके पर पहुंचे, जहां परिजन ने शव की शिनाख्त की। मृतका की पुत्री प्रियंका की तरफ से मर्ग दर्ज कराया गया है। जांच की जा रही है।