Lakhs of jwellery stoled : पत्नी के निधन पर गांव गए शिक्षक के घर से जेवर-रुपए चोरी

अ+ अ- जोधपुरPublished: Oct 30, 2022 10:31:49 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- पाल रोड पर शांति विहार कॉलोनी में खाली प्लॉट से मकान में लगाई सेंध

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानान्तर्गत (Police station Chopasni housing board) पाल रोड (Pal road) पर शांति विहार कॉलोनी में चोरों ने शिक्षक के सूने मकान में सेंध लगाने (jwellery stolen in teacher's house) के बाद सोने व चांदी के आभूषण और हजारों रुपए चुरा लिए। (Lakhs of jwellery and cash stolen)

पुलिस के अनुसार मूलत: सिणली गांव हाल शांति विहार कॉलोनी निवासी अध्यापक जितेन्द्रसिंह पुत्र पर्वतसिंह चंपावत की पत्नी का गत 16 अक्टूबर को निधन हो गया था। ऐसे सभी घरवाले गांव गए हुए थे। पीछे कामवाली रोजाना मकान की सफाई करने आती थी। वह शनिवार को सफाई करने पहुंची तो मकान के सभी कमरों के ताले टूटे हुए थे।

अंदर सामान अस्त-व्यस्त था। उसने मकान मालिक को सूचना दी। जो गांव से जोधपुर लौटे। अलमारी व लॉकर के ताले टूटे हुए थे। उनमें रखे दो तोला सोने के कंगन, एक मोबाइल, चांदी के 15 सिक्के, 14 हजार रुपए और अन्य कीमती सामान गायब था। पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

