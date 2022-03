Delhi Fair - हस्तशिल्प निर्यातकों के महाकुंभ का ग्रेटर नोएडा में होगा आगाज

Delhi Fair - 30 से पांच दिवसीय दिल्ली फेयर में आएंगे 90 देशों के खरीदार

Delhi Fair - दुनिया के सबसे बड़े हस्तशिल्प मेलों में शुमार इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर बुधवार से ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। इसमें देशभर के लगभग ढाई हजार से ज्यादा निर्यातक और 90 देशों के ग्राहक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आगामी 3 अप्रेल तक चलने वाले दिल्ली फेयर में राजस्थान का हस्तशिल्प निर्यात handicraft exporters पांडाल आकर्षण का केंद्र होगा। राज्य से 500 से ज्यादा हस्तशिल्प निर्यातक मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से ढाई सौ से ज्यादा निर्यातक जोधपुर से हिस्सा लेंगे। कोरोना का खतरा कुछ कम होने पर फेयर करीब ढाई साल के अंतराल के बाद भौतिक रूप से आयोजित हो रहा है। कोरोनाकाल में वर्चुअल फेयर ही हो सके थे।

Delhi Fair - Mahakumbh of handicraft exporters will start in Greater Noida