DGP Disk : दो आइजी, दो एसपी व एसीपी को डीजीपी Disk

- दो थानाधिकारियों, दो थानेदार व एक एसआइ व हेड कांस्टेबल को भी डीजीपी Disk की घोषणा

जोधपुर Updated: May 27, 2022 11:18:17 pm

जोधपुर।

पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर (DGP ML Lathar) ने अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान वाले राज्य के 99 पुलिस अधिकारी व जवानों को डीजीपी Disk व प्रशस्ति रोल (99 Police officer and police man selected for DGP disk and reward role) देने की घोषणा की।जोधपुर के पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जोस मोहन के साथ पुलिस उपायुक्त भुवन भूषण यादव (Police commissioner and IGP and DCP will get DGP disk) को भी यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।

आदेश के तहत तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज व पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई, जोधपुर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, डीसीपी भुवन भूषण यादव व एसपी (सिरोही) धर्मेन्द्र यादव, सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) राजेन्द्र प्रसाद दिवाकर, उपाधीक्षक (डिस्कॉम) जोधपुर नरेन्द्र पूनिया, जालोर में पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार, बनाड़ थानाधिकारी सीताराम खोजा, बाड़मेर में पचपदरा थानाधिकारी प्रदीप डांगा, बासनी थानाधिकारी पाना चौधरी, एसआइ कन्हैयालाल, डीएसटी (पूर्व) प्रभारी व एसआइ दिनेश डांगी, एएसआइ (ग्रामीण) अमानाराम और पुलिस कमिश्नरेट के हेड कांस्टेबल जितेन्द्र कुमार को डीजीपी Disk व प्रशस्ति रोल प्रदान करने की धोषणा की गई है।

