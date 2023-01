Doubt on wife : पत्नी पर संदेह, युवक झील में कूदा, जिंदा बचाया

जोधपुरPublished: Jan 08, 2023 12:06:28 am Submitted by: Vikas Choudhary

- पुलिस की सूचना पर गोताखोर पानी में कूदे और युवक को सकुशल बाहर निकाला

जोधपुर।

पत्नी के किसी युवक से संबंध (Doubt on Charactor of wife) होने का अंदेशा और ससुराल वालों के बच्चों से मिलने नहीं देने से आहत होकर एक युवक शनिवार को आत्महत्या (A man tried to sucide) करने के लिए कायलाना झील (Kayalana lake) (A man tried to sucide in Kayalana lake) में कूद गया, लेकिन चौकी के कांस्टेबल ने उसे देख लिया और गोताखोर बुलाकर युवक को सकुशल (Swimmer safely rescued a man who tried to sucide) बाहर निकाल लिया। समझाइश के बाद उसे पिता के साथ घर भेजा गया।

सूत्रों के अनुसार एक युवक दोपहर में कायलाना झील पहुंचा और पानी में छलांग लगा ली। कायलाना चौकी के कांस्टेबल पुरुषोत्तम व दिनेश ने उसे देख लिया। इनके चिल्लाने पर गोताखोर भभरत चौधरी, अशोक सिंह, रामू, कानाराम, वेला मीणा मौके पर पहुंचे और पानी में छलांग लगा ली। गोताखोर भरत ने कुछ देर की मेहनत के बाद युवक को ढूंढ निकाला। फिर उसे झील से सकुशल बाहर लाकर पुलिस को सौंपा गया। उसके पास कागज से लिखा हस्तलिखित एक नोट भी मिला। जिसमें लिखा था कि बच्चों के साथ पत्नी पांच माह से ससुराल में हैं। वह शुक्रवार को ससुराल गया था, लेकिन ससुराल वालों ने बच्चों से मिलने तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, उसे धक्का देकर वहां से निकला दिया गया था। युवक ने एक व्यक्ति पर जान से मारने की धमकियां देने का आरोप भी लगाया। आत्महत्या करने वाले युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी व इस युवक में नजदीकियां हैं। जिसकी वजह से पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है। पत्नी की हरकतों की वजह से वह आत्महत्या करने पहुंचा था। पुलिस ने युवक के पिता को बुलाया और समझाइश कर उसे घर भेजा।