राजस्थान की सबसे लम्बी एलिवेटेड रोड की डीपीआर 2.5 करोड़ में बनेगी

जोधपुर. जोधपुर की यातायात समस्या ( traffic problem of jodhpur ) के लिए सबसे बड़ी सौगात एलिवेटेड रोड ( Elevated road ) का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य बजट में घोषणा ( announcement in the state budget ) होने के बाद अब जोधपुर विकास प्राधिकरण ( jda jodhpur ) ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। टैंडर प्रक्रिया को इस माह के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अब 2.5 करोड़ रुपए का बजट इस रोड की डीपीआर ( DPR ) बनाने के लिए रखा गया है।

प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट

एलिवेटेड रोड के लिए करीब एक माह पहले प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की तैयारी की गई थी। लेकिन राज्य बजट में घोषणा होने के बाद अब इस फिजिबिलिटी को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपग्रेड कर रहे हैं। 20 लाख का प्रावधान जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए किया गया था, उसे ढाई करोड़ की डीपीआर में मर्ज कर दिया गया है। अगस्त माह के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है। इसके बाद 9 माह में डीपीआर प्रक्रिया पूरी करनी है।

प्रदेश की सबसे लम्बी एलिवेटेड रोड होगी

जोधपुर के महामंदिर सर्किल से पावटा, सोजती गेट, पांचवी रोड सर्किल होकर आखलिया सर्किल तक प्रस्तावित यह एलिवेटेड रोड करीब 7.5 किलोमीटर लम्बी होगी, जो कि अब तक ही प्रदेश की सबसे लम्बी एलिवेटेड होगी। जयपुर में और कोटा में इससे पहले एलिवेटेड रोड बनी है। अजमेर में इसका काम चल रहा है। पहले था 11 सौ करोड़ का प्रोजेक्टएलिवेटेड रोड के लिए करीब चार साल पहले एक रिपोर्ट बन चुकी है। हाल ही में कांग्रेस सरकार जब बनी तो एक बार फिर उस रिपोर्ट को जयपुर भेजा गया। पिछली रिपोर्ट में इस रोड की कुल लागत करीब 11 सौ करोड़ रुपए आंकी गई थी। साथ ही उसकी ऊंचाई 20 फीट व लम्बाई 6.5 किलोमीटर थी। लेकिन अब नए सिरे से बनने वाली डीपीआर में लम्बाई एक किलोमीटर बढ़ी है। साथ ही पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ सकती है।

एक नजर में एलिवेटेड रोड व प्रोजेक्ट

- 7.5 किलोमीटर प्रस्तावित लम्बाई है इस रोड की।

- 12 लाख में प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी थी।

- अब प्री- फिजिबिलिटी रिपोर्ट को डीपीआर में मर्ज किया है।

- 2.5 करोड़ डीपीआर बनाने के लिए बजट।

- 9 माह में डीपीआर का काम पूरा करना है।

इनका कहना है

पहले फिजिबिलिटी का जो टेंडर लगाया था, वह निरस्त हो गया। अब डीपीआर में फिजिबिलिटी शामिल करेंगे और संयुक्त रिपोर्ट बनेगी।

- संदीप माथुर, अधिशासी अभियंता, आरओबी जोन, जेडीए जोधपुर