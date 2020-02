Dalpat Parihar Memorial Drama Festival 'अ वूमन अलोन' नाटक का खूबसूरती से मंचन

जोधपुर ( jodhpur news.current news ) .आई हैव गॉट सो मच माय हसबैंड, डजन्ट लैट मी गो विदाउट, व्हाट मोर कुड आय वान्ट, आय एम ओनली अ वूमन आफ्टर ...( मेरे पास सबकुछ है, मेरा पति किसी चीज की कमी नहीं रखता और भला मुझे और चाहिए भी क्या? आखिर मैं हूूं तो एक औरत ही... )। यह द थर्ड बैल आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी ( The Third Bell ) के बैनर तले ( english language ) नोबल पुरस्कार विजेता ( Nobel prize awarded ) डारियो फो एंड व उनकी पत्नी फ्रांका रामे ( Dario Fo and Franca Rame ) लिखित और उम्मेद भाटी के डिजाइन और डायरेक्ट किए गए टाउन हॉल में मंचित 'अ वूमन अलोन' ( A Woman Alone ) नाटक ( drama news ) का खूबसूरत दृश्य था ( latest nri nrews in hindi )। नाटक का बड़े ही क्लासिकल और आर्टिस्टिक अंदाज में ( Department of english ) मंचन किया गया। इसी के साथ अभिव्यक्ति संस्था की मेजबानी में दलपत परिहार स्मृति ( dalpat parihar drama festival ) दो दिवसीय नाट्य समारोह ( play fest in memory of Dalpat Parihar ) का आगाज हुआ। समारोह के तहत सोमवार शाम कहानीकार रघुनंदन त्रिवेदी की कहानियों पर आघारित नाटक ( drama news ) 'रघुरंग' का मंचन होगा ।

इटालियन पृष्ठभूमि

इटालियन पृष्ठभूमि पर आधारित लाइट्स और प्रतीकों से दृश्याए गए इस म्युजिकल नाटक में यह बताया गया कि मारिया नामक एक महिला को उसका पति घर में ताला लगा कर रखता है। क्यों कि उसके आसपास के लोग उस पर बुरी नजर रखते हैं। देवर की उस पर गलत नजर है। कोई उसे गंदे फोन कॅाल करता है तो कोई सामने घर में से ताकझांक करता है। कभी बच्चा रोता है तो कभी घर के काम में लगी रहती है। कभी शराब और सिगरेट का सहारा लेती है तो कभी खुद से बातें करती है। एेसे में वह एक युवा लड़के की ओर आकर्षित होती है और ख्यालों की इसी उधेड़बुन और हकीकत की कशमकश में उलझ कर रह जाती है। गोली की आवाज के साथ नाटक समाप्ति कीे ओर बढ़ता है और धवल चांदनी रात में नाटक का समापन हो जाता है।

फनकार पर्दे पर और पर्दे के पीछे

इस नाटक की बड़ी खासियत यह रही कि इसमें मारिया और उसके साथ जुड़े सभी किरदार के शैड्स को अदाकारा पूजा जोशी ने निहायत ही खूबसूरती से निभाया। नाटक में यंग लवर इन डान्स की भूमिका में जयंत कच्छवाह, ऑल पर्सन्स ऑन डोर के रूप में जयवद्र्धनसिंह व ब्रदर इन लॉ के तौर पर नवीन रतावा ने अदाकारी की। वहीं हीरालाल भाटी, जितेंद्र वाघेला और सौरभ देवड़ा ने सैट डिजाइनिंग का काम खूबसूरती से अंजाम दिया।