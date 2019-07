सीवरेज लाइन धंसने पर किया रास्ता जाम

जोधपुर. जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है ( poor traffic system in jodhpur ) । कहीं यातायात का दबाव ( Traffic pressure ) है तो कहीं लोग वाहन ढंग से नहीं चलाते। कहीं मुख्य मार्ग पर टूटी हुई हैं तो कहीं रास्ते के बीच गड्ढे ( Paotholes ) बने हुए हैं। हालत यह है कि शहर में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे दुर्घटनाओं को आमंत्रण ( inviting accidents ) दे रहे हैं। शहर के माता का थान ( mata ka than ) बासनी तंबोलिया ( Basni tamboliya ) चौराहे पर भी सीवरेज लाइन धंसी हुई है ( The sewerage line has been damaged ) । इससे गुस्साए क्षेत्रवासियों ने बचाव के लिए गाड़ी के टायर व बैरिकेट्स बीच सड़क पर रख दिए ( kept the carriage of tires and barricades on the road ) ।