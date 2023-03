Dumper stolen from police station : बजरी से भरा जब्त डम्पर थाने के बाहर से चोरी

Published: Mar 07, 2023

- पुलिस ने जब्त कर थाने के बाहर खड़ा कराया, चालक को गिरफ्तार किया

- दूसरी चाबी से मालिक व अन्य डम्पर चुरा ले गया

जोधपुर।

करवड़ थाना पुलिस (Police station Karwar) ने गश्त के दौरान अवैध बजरी से भरे एक डम्पर को जब्त कर थाने के बाहर खड़ा कराया और चालक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार (Bajari dumper stolen from police station in Jodhpur) किया, लेकिन कुछ ही देर बाद मालिक व अन्य दूसरी चाबी से जब्त डम्पर चुरा ले गए। मालिक व डम्पर की तलाश की जा रही है। (Dumper stolen from Police station Karwar in Jodhpur)

थानाधिकारी बुद्धाराम ने बताया कि गश्त के दौरान रविवार को अवैध बजरी से भरा एक डम्पर जब्त किया गया था। जिसे थाने लाया गया। थाने के बाहर खड़ा कर लॉक कर दिया गया था। चोड़ावास निवासी चालक लक्ष्मणराम पुत्र भोमाराम जाट को शांति भंग करने के आरोप गिरफ्तार किया गया था।

इस बीच, पुलिस अपने काम में व्यस्त हो गई। इतने में कुछ युवक वहां आए और बजरी से भरा जब्त डम्पर चुरा ले गए। पुलिस को पता लगा तो पहले अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन डम्पर नहीं मिला। पुलिस ने डम्पर मालिक विक्रम जाणी से सम्पर्क किया, लेकिन बात नहीं हो पाई।

इससे पुलिस को अंदेशा है कि जब्त करने के बाद जाणियों की ढाणी निवासी मालिक विक्रम जाणी व अन्य ने दूसरी चाबी से डम्पर चुरा लिया। थानाधिकारी बुद्धाराम की तरफ से विक्रम व अन्य के खिलाफ चोरी व बजरी के अवैध खनन का मामला दर्ज किया गया। डम्पर व आरोपी की तलाश की जा रही है।