Elevated road- राजस्थान के इस शहर में फिर जागी एलिवेटेड रोड की उम्मीद

Elevated road- केंद्रीय सड़क मंत्रालय ने सीएम की सलाह के 9 माह बाद बनाई विशेषज्ञ समिति

Elevated road- केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय की 'कभी हां, कभी ना' के बीच पिछले दस साल से सूर्यनगरी का सपना बनी एलिवेटेड रोड परियोजना की उम्मीद एक बार फिर जगी है। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के साथ सड़क-परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बैठक के करीब नौ महीने बाद मंत्रालय ने परियोजना की कंसेप्चुअल नोट बनाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। साथ ही मंत्रालय ने साफ किया है कि परियोजना की डीपीआर बनने के बाद यह काम नेशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के जरिए करवाया जाएगा।

Elevated road is expected again in this city of Rajasthan