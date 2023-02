Ritik Boxer : एक लाख के इनामी रितिक बॉक्सर के सम्पर्क में था पूर्व सैनिक

- सरपंच की हत्या की फिराक में पूर्व सैनिक व शूटर गैंग के पकड़े जाने का मामला

- पूर्व सैनिक व दो साथियों का रिमाण्ड बढ़ाया, चार आरोपियों को जेल भेजा

Ritik Boxer : एक लाख के इनामी रितिक बॉक्सर के सम्पर्क में था पूर्व सैनिक

जोधपुर।

आपसी रंजिश के चलते चोखा सरपंच (Sarpanch Murder attempt case) की हत्या की फिराक में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस की खेप के साथ गिरफ्तार होने वाला पूर्व सैनिक उम्मेदसिंह (X army man Ummed Singh) जयपुर के क्लब में फायरिंग (Gun shot in Club of Jaipur) के मामले में भी आरोपी है। वह क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले और राज्य के मोस्ट वांटेड रितिक बॉक्सर (One lakh rs prize on wanted Ritik Boxer) के सम्पर्क में था। रितिक बॉक्सर पर पुलिस मुख्यालय ने एक लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि शेरगढ़ थानान्तर्गत चाबा गांव निवासी उम्मेदसिंह चोखा सरपंच की हत्या की फिराक में था। वह जयपुर के क्लब में फायरिंग के आरोपी रितिक बॉक्सर के सम्पर्क में था। उससे पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि गत 15 फरवरी की अल-सुबह पुलिस ने मण्डोर थाना क्षेत्र की पहाड़ी में दबिश देकर पूर्व सैनिक उम्मेदसिंह व दो साथियों को पकड़ा था। फिर तीन और साथियों को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही से 6 पिस्तौल, 13 मैग्जीन व 127 जिंदा कारतूस जब्त किए गए थे। उम्मेदसिंह के गांव में तलाशी लेकर एलएमजी के 58 व 32 बोर बन्दूक के तीन जिंदा कारतूस, 16 सौ की जाली मुद्रा और दो-दो हजार के नोटों के स्कैन वाले 27 पेपर भी जब्त किए गए थे।

तीन आरोपियों का रिमाण्ड बढ़ाया, चार जेल में

मण्डोर थाना पुलिस ने बताया कि प्रकरण में रिमाण्ड पर चल रहे सात आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पूर्व सैनिक उम्मेदसिंह, रावलसिंह व आयूष पण्डित चार-चार दिन और रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए गए। इन्हें 26 फरवरी को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, ईश्वरसिंह, ईश्वर सोलंकी, अमित पारीक व सैनिक समुन्दरसिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।