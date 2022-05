Fake sucide note : युवक के फंदा लगाने पर रखा था फर्जी सुसाइड नोट, ऐसे खुली पोल

- आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने के आरोप में मृतक का बड़ा भाई गिरफ्तार

- दूसरे सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई, भाभी व अन्य के खिलाफ जांच जारी

देवनगर थानान्तर्गत (Police station Devnagar) बलदेव नगर (Baldev nagar) में छह माह पूर्व एक युवक के आत्महत्या (Sucide case of a young man) के मामले में सुसाइड नोट की एफएसएल जांच के आधार (One sucide note found fake in FSL report) पर पुलिस ने मृतक के बड़े भाई (Brother arrested in sucide case) को गिरफ्तार किया। एफएसएल जांच में एक सुसाइड नोट फर्जी निकला (One sucide note found Fake in FSL investigation) था। जबकि दूसरा सुसाइड नोट सही पाए जाने पर भाई के खिलाफ कार्रवाई की गई। भाभी व अन्य आरोपियों की जांच की जा रही है।(Elder brother arrested in younger brother's sucide case)

प्रतापनगर थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि गत 12 नवम्बर को बलदेव नगर निवासी रिछपाल उर्फ यशपाल पुत्र हरिराम बिश्नोई ने मकान के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया था। बीकानेर के मॉडर्न मार्केट निवासी पत्नी किरण ने 28 नवम्बर जेठ सुरेन्द्र, जेठानी नौरंगी, सचिन बोहरा, विजय लक्ष्मी सोनी, सुभाष सोनी के खिलाफ रुपए के लिए ब्लैकमेल कर प्रताडि़त करने और उससे परेशान होकर पति रिछपाल के आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज कराया था।

सुसाइड नोट की एफएसएल जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बलदेव नगर निवासी सुरेन्द्र (32) पुत्र हरिराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। उसे सोमवार को कोर्ट में पेश कर दो दिन रिमाण्ड पर लिया गया। उसकी पत्नी व अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। आरोपी सुरेन्द्र कोचिंग सेंटर संचालक है।

गुमराह करने के लिए कमरे में रखा था फर्जी सुसाइड नोट

गत 12 नवम्बर को फांसी लगाने के बाद कमरा लॉक कर दिया गया था। दूसरे दिन जांच में कमरे से एक सुसाइड नोट मिला था। जिसमें पुलिस के एक निरीक्षक के साथ-साथ सुभाष सोनी, विजय लक्ष्मी सोनी से परेशान होकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लिया था। इसके कुछ दिन बाद कमरे से एक और सुसाइड नोट मिला था। जिसमें मृतक के भाई-भाभी, सचिन बोहरा व अन्य पर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने मृतक की लिखावट का मिलान कराने के लिए दोनों सुसाइड नोट की एफएसएल जांच कराई थी। जिसमें पहले वाला सुसाइड नोट फर्जी पाया गया था।

पत्नी का आरोप जेठ ने रखा था फर्जी सुसाइड नोट

मृतक की पत्नी किरण ने आरोप लगाया था कि कमरा सील होने के बावजूद दूसरी चाबी से ताला खोलकर जेठ सुरेन्द्र ने फर्जी सुसाइड नोट कमरे में रखा था। उस पर लिखावट पति की नहीं थी। जांच में यह साबित भी हो गया। अब पुलिस सुरेन्द्र से फर्जी सुसाइड नोट के संबंध में जांच कर रही है।

