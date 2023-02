Big theft : घरवाले शादी में गए, पीछे 3.5 लाख रुपए व 20 ग्राम सोना चोरी

जोधपुरPublished: Feb 23, 2023 11:50:41 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- भीतरी शहर में मोती चौक के पास दफ्तरियों का बास मकान में चोरी

- दो अन्य मकानों से लाखों का सोना, 1.40 लाख रुपए, तीन सौ पाउण्ड चोरी

जोधपुर।

आमतौर पर सुरक्षित मानें जाने वाले भीतरी शहर में सूने मकान से चोरों ने लाखों के जेवर व रुपए चुरा लिए। सदर बाजार थाना (Police station Sadar Bajar) क्षेत्र में मोती चौक के पास दफ्तरियों का बास स्थित सूने मकान से चोरों ने 3.50 लाख रुपए व 20 ग्राम सोना (3.50 Lakh Rs and Gold stolen from house in Jodhpur) चोरी कर लिया। उधर, मण्डोर थानान्तर्गत मघजी की घाटी में दिनदहाड़े और भगत की कोठी थानान्तर्गत मधुबन हाउसिंग बोर्ड में डीडीपी नगर में अलग-अलग मकानों से लाखों रुपए व जेवर चोरी कर लिए गए।

सदर बाजार थाना पुलिस ने बताया कि दफ्तरियों का बास निवासी मुन्नी पत्नी दीपक जैन बुधवार सुबह परिवार सहित भांजे की शादी में गई थी। शाम तक लौटने की उम्मीद से मुख्य दरवाजे की बजाय घर के जाली वाले दरवाजे पर ताला लगाया था। किसी कारणवश महिला व परिजन शाम को घर लौट नहीं पाए। इस बीच, गुरुवार सुबह पड़ोसियों ने मकान की लाइट व दरवाजे खुले देख महिला को सूचना दी। वो घर पहुंची तो जाली वाले दरवाजे पर लगा लॉक टूटा हुआ था। अंदर सामान अस्त-व्यस्त था। चोरों ने बीस ग्राम सोने की तीन अंगूठियां, चांदी की पांच पायल जोड़ी, चांदी के 14 सिक्के और 3.50 लाख रुपए गायब थे। थानाधिकारी सुरेश पोटलिया व अन्य मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

वहीं, भगत की कोठी थानान्तर्गत मधुबन हाउसिंग बोर्ड के पास डीडीपी नगर निवासी गणपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह गत 21 फरवरी को शादी में जालोर के नोसरा गए थे। 22 फरवरी को पड़ोसी ने चोरी की सूचना दी तो वो जोधपुर पहुंचे। जांच करने पर सोने की चांदमाला, सोने की दो अंगूठियां, चांदी की चार पायल जोड़ी और दस हजार रुपए गायब थे।

दिनदहाड़े दो घंटे में लाखों के जेवर व रुपए चोरी

चोरी की एक अन्य वारदात मण्डोर थानान्तर्गत मघजी की घाटी में शैलूसिंह पुत्र अनोपसिंह के मकान में हुई। मूलत: मतोड़ा थानान्तर्गत इसरू गांव निवासी शैलूसिंह इंग्लैण्ड में नौकरी करते हैं। जो 17 जनवरी को छुट्टी पर घर आए थे। वे 21 जनवरी को शादी में गांव गए थे। पीछे पत्नी दोपहर 12 बजे पड़ोस में चली गई थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे। दोपहर दो बजे पत्नी घर आई तो अलमारी खुली पड़ाी थी। उसमें रखा सूटकेस चेक किया तो आभूषण का बैग गायब था। बैग में लाखों रुपए सोने की कान की जोड़ी, रखड़ी, शीशफूल, कंठी, सोने की छह अंगूठी, 60-70 तोला चांदी की आठ जोड़ी पायल, 1.40 लाख रुपए, तीन सौ पाउण्ड, पासपोर्ट और विदेशी बैंक के तीन एटीएम गायब रखे हुए थे।