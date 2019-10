करवां चौथ पर परदेस में बसे चांद, तस्वीर या वीडियो कॉलिंग से खुलेगा व्रत

एम आई जाहिर ( m i zahir ) / जोधपुर. साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है..। यह एक फिल्मी मुखड़ा है। उनके चांद परदेस में बसे हैं लेकिन उनकी चांदनी इस शहर में है। हर पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उसके पास रहे, लेकिन कई सुहागिनें एेसी हैं जिनके पति बाहर रहते हैं और वो इस शहर में रहती हैं। आम सुहागिनें अपने पति की मौजूदगी में उनकी लंबी उम्र की कामना में करवां चौथ ( karwa choth ) का व्रत रखती हैं। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र है और यह जन्म जन्मांतर का सम्बन्ध माना जाता है। इस रिश्ते की डोर बहुत गहरी होती है। इसलिए वे सुहागिनें भी करवां चौथ पर अपने पति की लंबी आयु की कामना में व्रत ( marrried women fast ) रखती हैं जिनके पति परदेस में ( latest nri news in hindi ) हैं और चांद के संग उनकी तस्वीर ( photo of husband ) देख कर या वीडियो कॉल ( video of husband ) कर व्रत खोलती हैं। करवां चौथ पर पत्रिका ने कुछ एेसी सुहागिनों से बात की ( special report of patrika )।

सुखी दांपत्य जीवन का पुल

मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। मेरे पति बिस्वजीत बक्शी का वेस्टइंडीज के एन्टी गुआना स्टेट में होटल बिजनेस हैं और मैं आरएफसी में डिप्टी मैनेजर हूं। वे लास्ट 2014 में आए थे और बिजी रहने की वजह से यहां नहीं आ पा रहे हैं। मेरे और मेरे पति के बीच बहुत अच्छी अण्डर स्टैंडिंग है। हम एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं और उसी के अनुरूप काम करते हैं। पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने से खुशी और सुकून मिलता है। मेरा मानना है कि यह पर्व पति और पत्नी के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बनाता है। करवां चौथ सुखी दांपत्य जीवन का एक पुल है।

-अलका सलूजा बक्शी (Alka Saluja Bakhshi )

192, सैक्शन 7, एक्सटेंशन न्यू पॉवर हाउस रोड

जोधपुर

पति का फोटो देख कर व्रत पूरा करते

हमने लव मैरिज की थी। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरे पति नीरजकुमार दुबई मेंं रहते हैं। वे अगस्त में आए थे। उसके बाद यहां नहीं आ पाए। हम करवां चौथ मनाते रहे हैं। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना अच्छा लगता है। जब पति सामने न हो तो मजबूरन उन्हें देखने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। आजकल सूचना तकनीक के कारण कुछ एेसी आसानियां हो गई हैं तो आधुनिक तरीके से करवां चौथ मनाते हैं। दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं होती। शाम को चांद के साथ छलनी में पति का फोटो देख कर व्रत पूरा करते हैं।

-आरती मंगनानी ( Aarti manganani )

सोशल वर्कर, हाउसिंग बोर्ड सैक्टर 9

जोधपुर

चांद देखते हुए वीडियो कॉल

मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। मेरे पति मनोजकुमार पहले दुबई में थे और अब इन दिनों मुंबई में हैं। पिछली बार वे अगस्त में जोधपुर आए थे। काम में बिजी रहने के कारण उनका जल्दी-जल्दी यहां आना हो नहीं पाता है। विवाह एक संस्कार और पवित्र बंधन है। मैं पति की लंबी उम्र की कामना में व्रत रखती हूं। यह व्रत केवल धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि सम्बन्ध प्रगाढ़ बनने के नजरिये से रखती हूं। फोटो लेकर छलनी से चांद देखने के साथ-साथ उन्हें वीडियो कॉल भी करती हूं।

-भूमि पंजवानी ( Bhoomi panjwani )

होम मेकर, हाउसिंग बोर्ड

जोधपुर