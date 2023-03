Murder of Father : लाठी व डण्डों से पीटकर पिता की हत्या, शव छोड़कर भागे पुत्र

जोधपुर
Published: Mar 12, 2023

- जमीन व घरेलू विवाद को लेकर थी अनबन, दोनों पुत्र हिरासत में

जिले की ओसियां तहसील में मतोड़ा थानान्तर्गत पड़ासला गांव (Murder of Father in Padasala village in Jodhpur) में आपसी अनबन व बिजली का ट्रांसफार्मर जमा करवाने को लेकर उपजे विवाद में दो पुत्रों ने लाठी-डण्डों से पीटकर वृद्ध पिता की हत्या (Old man Lumbaram Jat murdered by two son in Jodhpur) कर दी। दोनों पुत्र घायल पिता को ओसियां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गए, जहां मृत घोषित करने पर शव छोड़कर भाग गए। पुलिस ने दोनों पुत्रों को हिरासत में लिया है। (Two son in police custody in father's murder case)

थानाधिकारी मघाराम ने बताया कि पड़ासला निवासी लूम्बाराम पुत्र चोखाराम जाट की हत्या की गई है। बड़े पुत्र प्रेमाराम ने भाई किशनाराम व लक्ष्मणराम के खिलाफ पिता की हत्या का मामला दर्ज कराया। ओसियां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोस्टमार्टम के बाद लूम्बाराम का शव परिजन को सौंपा गया। दोनों पुत्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

ट्रांसफार्मर जमा करने को लेकर विवाद, फिर हत्या

पुलिस का कहना है कि लूम्बाराम ने ट्यूबवेल पर बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाया था। जिसका दो लाख रुपए बिल बाकी है। इस ट्रांसफार्मर को वह बिजलीघर में जमा करवाना चाहता था। इसके लिए वो खेत में लगे ट्रांसफार्मर को खुलवाने लगे। इसका पता लगा तो आरोपी पुत्र किशनाराम व लक्ष्मणराम ने आपत्ति जताई। दोनों पुत्रों ने कहा कि वो ट्रांसफार्मर न खोलें। इसका बिल वो भरेंगे, लेकिन पिता नहीं मानें। उन्होंने दो लाख रुपए बाकी होना बताया और ट्रांसफार्मर खुलवाकर जमा कराने के लिए रवाना हुए। खेत से बाहर आते ही दोनों पुत्रों ने पिता को रोक लिया। वे मारपीट पर उतर आए। लाठी-डण्डों से मारपीट की गई। जिससे वो घायल हो गए। दोनों पुत्रों ने देखा तो हाथ-पांव फूल गए। वे पिता को ओसियां के अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। यह देख दोनों पुत्र शव छोड़कर भाग गए।

मृतक चार पुत्र, सभी अलग-अलग रहते हैं

मृतक लूम्बाराम के चार पुत्र हैं। चारों अलग-अलग रहते हैं। वृद्ध माता-पिता पुत्र डालूराम के साथ रह रहे थे। लूम्बाराम खेती करते थे।