Shoot : मामूली विवाद में युवक पर चलाई गोली (Firing), ऐसे बची जान

- साइड को लेकर दो पक्षों में विवाद की आशंका, दो युवक गिरफ्तार

जोधपुर Updated: May 22, 2022 11:15:23 pm

जोधपुर।

सूरसागर थानान्तर्गत रिडिया फांटा के पास साइड को लेकर उपजे विवाद में एसयूवी सवार तीन-चार युवकों ने रविवार दोपहर कार को टक्कर मारी और चालक से मारपीट के बाद गोली (Shoot on a man) चला दी। निशाना चूकने से कोई जनहानि नहीं हुई। (No casualties due to miss target) पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर दो युवकों को गिरफ्तार (2 arrest in shoot on a man) किया।

पुलिस के अनुसार सूरसागर में बख्तोजी का बेरा निवासी एक महिला व उसका भतीजा यजुवेन्द्र कार में केरू से घर लौट रहे थे। रिडि़या फांटा पर डेयरी दुकान के पास एसयूवी में सवार तीन-चार युवक आए और कार को टक्कर मारी। चालक यजुवेन्द्र ने कार रोकी और नीचे उतरा। इतने में फिर से कार को टक्कर मार दी गई। कार क्षतिग्रस्त होने पर युवक ने नुकसान की भरपाई के बारे में बात की। तब एसयूवी सवार तीन युवक कार चालक व महिला से मारपीट करने लग गए। जिससे युवक के चोटें आईं। खून निकलने पर चौथा युवक एसयूवी लेकर भाग गया। अन्य हमलावर भी भाग गए।

तब कार चालक ने युवकों के बारे में जानकारी ली और उलाहना देने के लिए भोजावतों का बास में हरीश प्रजापत के घर पहुंचा, जहां हरीश प्रजापत व नरेश प्रजापत घर से बाहर आए और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। जिससे यजुवेन्द्र घायल हो गया।उसने हरीश को पकड़ने का प्रयास किया। वह घर में जाने लगा, लेकिन गिर गया। तब नरेश घर से दो देसी पिस्तौल लेकर आया और उसमें से एक पिस्तौल से यजुवेन्द्र पर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूकने से वह बच गया।

फायर का पता लगते ही थानाधिकारी गौतम डोटासरा वारदातस्थल पहुंचे और हरीश व नरेश को पकड़कर थाने लाए। यजुवेन्द्र के चाचा रमेश कच्छावाहा की तरफ से जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया। भोजावतों का बास निवासी हरीश प्रजापत व नरेश प्रजापत को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हथियार बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

