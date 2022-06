Firing on Solar plant : सोलर प्लांट पर चली गोलियां, एक घायल

- दोनों पक्षों ने चलाईं गोलियां, जानलेवा हमले के परस्पर विरोधी मामले दर्ज

जोधपुर Published: June 11, 2022 11:19:34 pm

जोधपुर.

जिले के बाप थानान्तर्गत (Police Station Bap) बड़ी सिड में सोलर प्लांट (Solar plant at Badi Sid) पर दीवार निर्माण के कार्य काे लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए और एक-दूसरे पर फायरिंग कर (Firing by both side at solar plant) दी। गोली लगने से एक युवक (young man injured in gun shot) घायल हो गया। दीवार और कुछ वाहनों में तोड़-फोड़ (Wall and some vehicles damagaed at solar plant) भी की गई। जानलेवा हमले के परस्पर विरोधी मामले दर्ज किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार बड़ी सिड में सोलर प्लांट का काम चल रहा है। प्लांट पर दीवार निर्माण का कार्य सरपंच भैरूसिंह के पास है। गांव का एक अन्य पक्ष दीवार निर्माण कार्य लेना चाहता है। इससे दोनों में विवाद है। इसी के चलते कुछ वाहनों में सवार 30-40 लोग वहां आए और काम न मिलने पर हंगामा किया। दूसरे पक्ष के लोग भी आमने-सामने हो गए। दोनों एक-दूसरे से मारपीट पर उतारू हो गए। दोनों तरफ से एक-दूसरे पर फायरिंग भी की गई। सगरा निवासी झुंझारसिंह पुत्र भैरूसिंह के पांव में गोली लगी और वह घायल हो गया।

सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज

वाहनों में सवार होकर आए लोगों ने वहां दीवार तोड़ दी और कुछ वाहनों में भी तोड़-फोड़ की गई। फिर सभी वहां से भाग गए। पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की तलाश शुरू की। पुलिस ने घायल झुंझारसिंह की तरफ से अशोक ईशरवाल पुत्र चौखाराम बिश्नोई व तीस-चालीस अन्य के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। वहीं, दूसरी तरफ से चौखाराम ईशरवाल पुत्र हरलालराम बिश्नोई ने सरपंच व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया। थानाधिकारी दीपसिंह का कहना है कि प्लांट पर दीवार निर्माण का काम लेने को लेकर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। जानलेवा हमले के परस्पर विरोधी मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच टीमें गठित की गईं हैं, लेकिन फिलाहल कोई पकड़ में नहीं आया है।

पुत्र के अपहरण का आरोप

चौखाराम का आरोप हे कि दीवार निर्माण करने वालों ने उसके पुत्र अशोक से मारपीट की और पिस्तौल से फायर किए। साथ ही उसका अपहरण भी कर लिया। आरोपी उसकी पत्नी की सोने की कंठी भी लूटकर ले गए।

