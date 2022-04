Shoot on police : हथियार लेकर भाग रहे बदमाशों की पुलिस पर फायरिंग

- तीन पिस्तौल, 14 कारतूस व कार जब्त, दो गिरफ्तार

- कार की टक्कर से पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त, थानाधिकारी सहित दो चोटिल

जोधपुर Published: April 16, 2022 11:20:19 am

जोधपुर.

जिले के फलोदी थानान्तर्गत खारा गांव में शुक्रवार रात पुलिस के पीछा करने पर कार में सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग (Shoot on police) की और पुलिस जीप को टक्कर मार क्षतिग्रस्त (Police jeep damage due to hit) कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दो जनों को गिरफ्तार (2 criminals arrested) किया। तीन हथियार व 14 जिंदा कारतूस (3 weapons and 14 cartridges seized) जब्त किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अनिल कयाल ने बताया कि बाप क्षेत्र में सुनील बिश्नोई व रामनिवास बिश्नोई हथियार बेचने की फिराक में घूमने की सूचना मिली। बाप थानाधिकारी दीपसिंह ने दोनों को पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन आरोपी कार में सवार होकर फरार हो गए। वे फलोदी की तरफ भागने लगे। पुलिस ने सरकारी जीप से इनका पीछा किया। इस दौरान आरोपियों ने पीछा छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग (shoot on police) की, लेकिन गनीमत रही कोई हताहत नहीं हुआ।

फलोदी क्षेत्र में सघन नाकाबंदी कराई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (फलोदी) और फलोदी थाना पुलिस ने दूसरी तरफ से घेराबंदी की। फलोदी के खारा गांव के पास पुलिस ने सामने से बदमाशों की कार रोक ली। यह देख बदमाश कार बैक लेने लगे, लेकिन पीछे से बाप थाना पुलिस वहां आ गए। ऐसे में बदमाशों की कार से टक्कर लगने से पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार थानाधिकारी दीपसिंह व एक अन्य चोटिल हो गए।

पुलिस ने घेराबंदी कर कार में सवार ढढ्ढू गांव के पास दया नगर निवासी सुनील बिश्नोई व रामनिवास बिश्नोई को गिरफ्तार किया। इनसे तीन हथियार व 14 कारतूस जब्त किए गए। दोनों से पूछताछ की जा रही है।

बाप थानाधिकारी की तरफ से इनके खिलाफ फलोदी थाने में पुलिस पर फायरिंग, जानलेवा हमला, राजकार्य में बाधा डालने व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया।

