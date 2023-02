Extortion : 80 लाख रुपए न देने पर जेसबी से दो कारों में तोड़-फोड़, कुचलने का प्रयास

जोधपुरPublished: Feb 11, 2023 12:12:45 am Submitted by: Vikas Choudhary

- निर्माण कार्य करवाने के बदले अस्सी लाख रुपए वसूलने की धमकी का आरोप

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station Kudi bhagtasni) फिटकासनी सरहद में निर्माण कार्य के बदले अस्सी लाख रुपए (Attack for 80 Lakh Rs extortion) न देने पर कुछ लोगों ने जेसीबी से हमला कर दिया और दो कारों में जमकर तोड़-फोड़ कर दी। भागने का प्रयास करने पर जेसीबी से कार को (Two cars damaged by JCB) पलटियां खिला दी। पिता व पुत्र ने किसी तरह भागकर जान बचाई।

पुलिस के अनुसार मदेरणा कॉलोनी निवासी जीयाराम बिश्नोई का फिटकासनी गांव की सरहद में निर्माण कार्य चल रहा है। आरोप है कि कालूराम बिश्नोई व कुछ अन्य लोग वहां आए और निर्माण कार्य करवाने के बदले अस्सी लाख रुपए मांगे, लेकिन जीयाराम ने रुपए देने से मना कर दिया। तब धमकी देने वाले लौट गए। कुछ देर बाद वो जेसीबी लौटे। वहां खड़ी जीयाराम की दो कारों में तोड़-फोड़ कर दी। एक कार बुरी तरह चकनाचूर कर दी। जीयाराम व उसका पुत्र दूसरी कार में सवार होकर भागने लगे तो उसे भी रोक लिया और जेसीबी से कार को पलटियां खिलाकर कांच फोड़ दिए। पिता व पुत्र किसी ने तरह बाहर निकले और भागकर जान बचाई।पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। जीयाराम ने कालूराम, उसके पुत्र व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। एसआइ चनणाराम जांच कर रहे हैं।