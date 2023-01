पदोन्नति के लिए उच्च शिक्षा का प्रिंसिपल सैक्रेटरी बन किए फोन

जोधपुरPublished: Jan 05, 2023 02:35:28 am Submitted by: Vikas Choudhary

- कॉलेज के सचिव को फोन कर हायर एज्यूकेशन का सचिव बताया, दो असिस्टेंट प्रोफेसर सहित तीन पर एफआइआर

जोधपुर।

दो सहायक प्रोफेसर को पदोन्नत दिलाने के लिए एक अनजान व्यक्ति ने लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (Lachoo college of science and technology) के सचिव को फोन कर अनुचित दबाव डाला (Undue pressure by calling secretary for promotion)। सचिव ने शास्त्रीनगर थाने में अज्ञात अनजान व्यक्ति और कॉलेज के दो असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ बुधवार को एफआइआर (FIR against two associates professor) दर्ज कराई गई।

पुलिस के अनुसार लाचू कॉलेज संस्थान के सचिव सचिन पुत्र प्रवीण माथुर ने मोबाइल नम्बर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति और कॉलेज में कम्प्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर नीरज माथुर व पल्लवी उपाध्याय के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। जिसकी जांच शुरू की गई है। सचिव सचिन का आरोप है कि गत 3 जनवरी 2023 की शाम अनजान नम्बर से कॉल आया। जिसे वो उठा नहीं पाए।

कुछ देर बाद उन्होंने उसी नम्बर पर कॉल किया। अनजान व्यक्ति ने खुद को हायर एज्यूकेशन शासन सचिवालय का प्रिंसिपल सैक्रेटरी डॉ प्रवीण गुप्ता बताया। जबकि उस पद पर आइएएस भवानी सिंह देथा कार्यरत हैं। कॉल करने वाले ने कहा कि उनकी कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर नीरज माथुर व पल्लवी उपाध्याय के मैटर उनके पास आए हैं। वे एआइसीटीई की अपैक्स बॉडी ने कुछ वर्डिक्ट दिए हैं जो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सचिन माथुर ने जवाब में कहा कि उन्होंने एआइसीटीई में वर्डिक्ट के खिलाफ अपील कर रखी है।

मूल विभाग से पीएचडी नहीं की, फिर भी दबाव

सचिव माथुर का आरोप है कि कॉल करने वाले ने कॉलेज में कार्यरत दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर की पदोन्नति के बारे में दबाव डाला। जबकि कॉलेज में कार्यरत नीरज माथुर और पल्लवी उपाध्याय ने पीएचडी की डिग्री कंप्यूटर साइंस में नहीं करके अन्य विभाग से की है। इसके बावजूद दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की पदोन्नति पाने के लिए फर्जी प्रिंसिपल से कॉल कराकर पदोन्नति के लिए दबाव डालर हैं। ताकि दोनों की अनैतिक व विधि विरूद्ध पदोन्नत कर दी जाए।