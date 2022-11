Crime : विदेशी युवती ने मित्रता कर युवक से की ऐसी वारदात, चौंक जाएंग आपअ

अ+ अ- जोधपुरPublished: Nov 11, 2022 11:58:14 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- पीडि़त ने ब्याज पर रुपए उधार लाकर जमा कराए, डिप्रेशन में आत्महत्या तक की सोची

Crime : विदेशी युवती ने मित्रता कर युवक से की ऐसी वारदात, चौंक जाएंग आपअ

जोधपुर।

राजीव गांधी नगर थानान्तर्गत (Police station Rajeev Gandhi Nagar) केरू (Keru) गांव में सोशल मीडिया के मार्फत एक युवक ने विदेशी युवती से मित्रता की और फिर 4 हजार डॉलर भेजने का झांसा देकर युवती (Foreign girl befriended and committed crime with a man) ने 10.7 लाख रुपए (11 lakh Fraud by foreign girl) ऐंठ लिए। पीडि़त ने ब्याज पर रुपए उधार लाकर जमा कराए थे। फिर ठगी का पता लगा तो डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने तक की सोचने लग गया था।

पुलिस के अनुसार केरू गांव निवासी एक युवक की 17 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर विदेश की एक युवती से मित्रता हुई। दोनों में चैटिंग होने लग गई। युवती ने उससे नाम के साथ-साथ पता व अन्य जानकारियां हासिल कर ली। फिर युवती ने डॉलर भेजने का झांसा दिया। युवक उसकी बातों में आ गया। गत दिनों युवती ने कहा कि वो उसे चार हजार डॉलर भेज रही है। फिर यह राशि दिल्ली में पकड़े जाने और इसे छुड़ाने के बदले युवक से रुपए ऐंठने शुरू कर दिए। युवक ने अलग-अलग किस्तों में 10,71,050 रुपए ऑनलाइन जमा करवा दिए। फिर उसे धोखाधड़ी का पता लगा। तब उसने पुलिस के एक अधिकारी को अवगत कराया।

पुलिस ने उससे सम्पर्क किया और धोखाधड़ी व आइटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया।

आत्महत्या तक करने की सोची

पुलिस का कहना है कि युवक ने ब्याज पर रुपए उधार लेकर युवती को ऑनलाइन ट्रांसफर कराए थे। फिर ठगी का पता लगा तो वह मानसिक दबाव में आ गया। वह आत्महत्या तक करने की सोचने लग गया था। एफआइआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे रुपए बरामद करने का भरोसा दिलाया है।

पढ़ना जारी रखे