Reward Declare : चार हमलावर तीन महीने से फरार, अब 2-2 हजार का इनाम

जोधपुरPublished: Mar 10, 2023 12:43:26 am Submitted by: Vikas Choudhary

- बजरी खनन में लिप्त दो पक्षों के बीच फायरिंग व डम्पर से कुचलने के प्रयास का मामला

जोधपुर।

माता का थान थानान्तर्गत (Police station Mata ka than) माता का थान चौराहे के पास बजरी के अवैध खनन में लिप्त दो पक्षों के बीच जानलेवा हमले (Gun shot and attempt to murder in both sides) के मामले में तीन महीने से फरार चार आरोपियों पर दो-दो हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। (Four accused watned, 2-2 thousand reward declare in Jodhpur)

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि गत 14 दिसम्बर को माता का थान चौराहे पर दो पक्षों ने एक-दूसरे पर जानलेवा हमला किया था। सैलून की दुकान पर बैठे एक युवक पर दूसरे पक्ष ने फायरिंग की थी, लेकिन वो बच गया था। इससे गुस्साए उस युवक व भाइयों ने गोली चलाने वाले को घेर लिया था और डम्पर से एसयूवी को टक्कर मार कुचलने का प्रयास किया था। इस संबंध में जानलेवा हमले के परस्पर विरोधी मामले दर्ज किए गए थे। खेजड़ली निवासी सागरराम पुत्र भेंपाराम बिश्नोई, नांदिया प्रभावती निवासी सुनील पुत्र बुधाराम जाट, धर्माराम पुत्र चन्द्राराम जाट और चांदेलाव निवासी नेपालसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह फरार हैं। तलाश के बावजूद चारों पकड़े नहीं जा सके हैं। ऐसे में चारों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को दो-दो हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। सूचना देने वाला का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

थानाधिकारी राजूराम ने बताया कि जानलेवा हमले के एक मामले में खेजड़ली निवासी मालाराम बिश्नोई व उसके भाई राकेश और दूसरे मामले में ओमप्रकाश रलिया, सुनील बिश्नोई व राकेश नैण को गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया जा चुका है।