Fraud : पुत्र की मौत के बाद संतान की चाह, में महिला ने की यह ठगी

- महिला ने मामला दर्ज कराया तो पीडि़त ने विरोधी एफआइआर दर्ज कराई

जोधपुर Published: June 16, 2022 11:03:06 pm

जोधपुर।

सड़क हादसे में पुत्र की मौत के बाद संतान की प्राप्ति के लिए एक दम्पती (Fraud with a couple who wants child after the death of a son) ने महिला से सम्पर्क से किया तो उसने लाखों रुपए ऐंठ लिए। (In the desire of a child, the woman stole lakhs of rupees) महिला ने एफआइआर दर्ज कराई तो पीडि़त व्यक्ति ने भी उसके खिलाफ बनाड़ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।

पुलिस के अनुसार नांदड़ी में लक्ष्मण नगर सी निवासी एक व्यक्ति ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर जयपुर की एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि तीन साल पहले पीडि़त के तीस साल के पुत्र की सड़क हादसे में मृत्यु के बाद से पति-पत्नी डिप्रेशन में आ गए थे। बच्चादानी निकलवाने की वजह से पत्नी दुबारा मां नहीं बन सकती थी। परखली शिशु से संतान प्राप्ति की सोची। महिला की तलाश शुरू की गई। एक वेब साइट के मार्फत उनका सम्पर्क जयपुर की महिला से हुआ।

उसने सैरोगेसी संतान के लिए पांच लाख रुपए व जोधपुर में ठहरने के लिए एक मकान पर सहमति जताई थी।महिला ने कोविड होने का बताकर रुपए की जरूरत बताई। पीडि़त ने कुछ रुपए ऑनलाइन जमा कराए थे।

गत वर्ष 30 जून को महिला को तीन लाख रुपए दिए गए थे। 7 जुलाई को उसने 55 हजार, 15 जुलाई को एक लाख रुपए और फिर 60 हजार व 35 हजार रुपए जमा कराए थे।

महिला के आग्रह पर दोनों खाटू श्यामजी मंदिर गए, जहां होटल में ठहरे थे। वहां दोनों के बीच संबंध भी बने थे। इसके बाद महिला के टालमटोल करने पर पीडि़त ने पुत्र के नाम ट्रस्ट बनाकर सम्पत्ति नाम करने की धमकी दी तो महिला ने 50 हजार रुपए लौटाए और एक चेक भी दिया था, लेकिन चेक अनादरित हो गया था।

पीडि़त ने रुपए मांगे तो महिला ने चार चेक और दिए थे, लेकिन वो भी अनादरित हो गए थे।फिर महिला ने सैरोगेसी संतान के लिए मना कर दिया था।

