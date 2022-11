Crime सेवानिवृत्त वायुसैनिक (X Airforceman) से शादी कर धोखाधड़ी, मकान पर कब्जा कर निकाला

- शादी करने वाली महिला पर पूर्व में तीन शादियां कर धोखाधड़ी करने का आरोप

- मकान से बाहर निकालने से दर-दर भटक रहा वृद्ध सैन्यकर्मी

जोधपुर।

सेवानिवृत्त वायुसैनिक (Fruad with X Airforce man) से जबरन शादी कर मां व बेटी ने एक लाख रुपए, लाखों का सोना व चांदी के जेवर ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, वृद्ध सैन्यकर्मी को झालामण्ड चौराहे के पास नवदुर्गा नगर में मकान से बाहर निकालकर कब्जा भी कर लिया। पीडि़त ने कुड़ी भगतासनी थाने (Police station Kudi Bhagtasni) में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। (Mother and daughter did fraud with X airforce man)

पुलिस के अनुसार एयरफोर्स में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से सेवानिवृत्त 64 वर्षीय एक व्यक्ति ने व्यास कॉलोनी निवासी मां व बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि उसके पुत्र और फिर पत्नी का निधन हो गया था। 2021 में आरोपी महिला ने उससे सम्पर्क किया था और पुत्री से दूसरी शादी करने का दबाव डाला था। फिर उसकी पुत्री मोबाइल पर चिकनी-चुपड़ी बातें करने लग गईं थी। दोनों ने उसे एक बार अपने घर बुलाया था, जहां आरोपी पुत्री ने उसके साथ गलत हरकतें की थी। फिर शादी न करने पर बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकियां देने लग गईं। 30 अप्रेल 2021 को आर्य समाज में बुलाकर दस्तावेजों पर जबरन साइन कराकर शादी की। विवाह पंजीयन के बाद जुलाई में महिला नवदुर्गा नगर में सैन्यकर्मी के घर में रहने लग गई थी।

दस-बारह दिन रहने के बाद महिला अपनी मां के घर चली गई थी, जहां से उसने टेस्ट ट्यूब प्रणाली से बच्चे पैदा कर सम्पत्ति और पेंशन हड़पने की धमकियां दी थी। महिला ने टेस्ट ट्यूब प्रणाली से दो बच्चे पैदा किए और मई 2022 में उसके घर आकर एक लाख रुपए, पूर्व पत्नी के दस-बारह तोला सोना व दो किलो चांदी के जेवर हड़प लिए थे। साथ ही एक सुनार से आठ लाख रुपए के जेवर भी बनवा लिए थे।

परेशान सैन्यकर्मी ने महिला के पुत्र को शिकायत की तो उसने अपनी बहन के पूर्व में शादीशुदा होने व कई लोगों को धोखा देने की जानकारी दी। जिससे वह सदमे में आ गया। उसे हार्ट अटैक भी आ गया था।

उसने अपने स्तर पर पता लगाया तो सामने आया कि जिससे उसकी जबरन शादी कराई गई थी वह पहले से तीन बार शादी कर चुकी है और तलाक नहीं हुआ है। इसके बाद मां-बेटी उसके घर आए और झगड़ा करने लग गए थे। मकान पर कब्जा कर उसे बाहर निकाल दिया। फलस्वरूप वृद्धावस्था में वह दर-दर भटकने को विवश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

