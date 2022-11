Solar Plant : सोलर प्लांट लगाने का झांसा, अब तक चार करोड़ रुपए ठगे

- तीस एफआइआर दर्ज, तीन और लोगों से 4.49 लाख की ठगी

जोधपुर Published: November 21, 2022 12:38:29 am

जोधपुर।

मकान में रूफ टॉप सोलर प्लांट (Solar plant) लगाने का झांसा देकर आमजन से करोड़ों रुपए (Four crores Rs fruad on behalf of solar plant) ऐंठने वाली कम्पनी के खिलाफ तीन और लोगों ने धोखाधड़ी की अलग-अलग एफआइआर दर्ज कराई है। कम्पनी पर तीनों से 4.49 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार बोम्बे सोलर (Bombay Solar and wind energy) एण्ड विण्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक धर्मेन्द्र पंवार, उनकी पत्नी शालिनी, मुकेश सुथार व अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन रातानाडा में एक और प्रतापनगर में दो एफआइआर दर्ज की गई है। रातानाडा सुभाष चौक निवासी मोतीलाल पुत्र भोमाराम का आरोप है कि सात किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने का अनुबंध किया था। बदले में चेक से 15 जनवरी 2021 को 1,08,050 और 15 मार्च 2021 को 1,11,050 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन अभी तक सोलर प्लांट नहीं लगाया गया है।

उधर, चानणा भाखर करणी नगर गली-20 निवासी रणजीतसिंह पुत्र खींवसिंह राजपुरोहित ने सरकारी सब्सिडी से 5 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए गत वर्ष 30 जून को चेक से 1,48,690 रुपए दिए थे। तीन माह में प्लांट लगाने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अभी तक प्लांट नहीं लगा है। कम्पनी का ऑफिस भी बंद है।

एक अन्य मामला गुरों का तालाब क्षेत्र में महावीर नगर निवासी अशोक जैन ने दर्ज कराया। आरोप है कि तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने का झांसा देकर उससे 2 जुलाई 2021 को चेक से 81,836 रुपए लिए गए थे। अभी तक प्लांट नहीं लगाया गया है।

अब तक 30 एफआइआर, संचालक दिल्ली से गिरफ्तार

बोम्बे सोलर कम्पनी के संचालक धर्मेन्द्र व अन्य के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के विभिन्न थानों में अब तक तीस मामले दर्ज हो चुके हैं। आमजन से चार करोड़ से अधिक रुपए की धोखाधड़ी की गई है। खाण्डा फलसा थाना पुलिस ने गत दिनों धर्मेन्द्र पंवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

