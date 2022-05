Fruad : 20 हजार में Online मोपेड खरीदनी थी, गंवाए 74 हजार रुपए

- सैन्यकर्मी बन पुजारी से ठगी (Became military personnel and cheated the priest)

जोधपुर Published: May 29, 2022 10:31:19 pm

जोधपुर।

फर्जी सैन्यकर्मी बन (Fraud become a fake soldier) एक ठग ने रातानाडा थानान्तर्गत अजीत कॉलोनी में ऑनलाइन मोपेड बेचने का झांसा देकर एक पुजारी से 74 हजार रुपए ठग लिए।(Had to buy online moped for 20000, lost 74000 Rs)

पुलिस के अनुसार अजीत कॉलोनी (Ajeet Colony) निवासी श्रवणदास पुत्र कालूदास वैष्णव जैन मंदिर में पुजारी है। गत दिनों ओएलएक्स (OLX) पर एक मोपेड बिकाऊ देखी। जो पसंद आई तो खरीदने के लिए उसके साथ लिखे मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया। सामने वाले व्यक्ति ने खुद को पावटा में मोहन नगर निवासी मोहनसिंह बताया और जैसलमेर में पदस्थापित होने की जानकारी दी। दोनों के बीच बीस हजार रुपए में मोपेड का सौदा तय हुआ। ठग ने मोपेड के जैसलमेर में होने व उसे कोरियर से भेजने के लिए कुछ रुपए ऑनलाइन जमा करवाने का झांसा दिया। विश्वास में आकर श्रवणदास ने ऑनलाइन रुपए जमा करवा दिए। इतना ही नहीं, ठग ने विभिन्न तरह के झांसे में देकर कुल 74220 रुपए उससे वसूल कर लिए। फिर और रुपए मांगने लगा, लेकिन पुजारी को ठगी का पता लग गया। अब ठग ने न तो रुपए लौटाए और न ही मोपेड की सुपुर्दगी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। (Became military personnel and cheated the priest)

लेन-देन के विवाद में वर्कशॉप में खड़ी तीन बसें चोरी

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत पाली रोड पर एक वर्कशॉप में खड़ी तीन बसें (3 Bus stolen from a Workshop) चुरा ली गईं। मालिक ने पुराने चालक व उसके भाई पर अंदेशा जताकर चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में लेन-देन का विवा है। पुलिस के अनुसार मोगड़ा कला निवासी भभूताराम पुत्र कालूराम बिश्नोई की तीन बसें पाली रोड पर वर्कशॉप में खड़ी थी। गत 5 मई को वह वर्कशॉप गया तो तीनों बसें गायब थी। एक बस में जीपीएस सिस्टम भी लगा था, लेकिन उसे तोड़कर फेंक दिया गया था। आस-पास के लोगों से जानकारी लेने पर पता लगा कि बसों का पुराना चालक व उसका भाई बसें चुराकर ले गए हैं। इस पर बस मालिक थाने पहुंचा और मामले की जानकारी दी।

Fruad : 20 हजार में Online मोपेड खरीदनी थी, गंवाए 74 हजार रुपए

पुलिस ने पुराने चालक से सम्पर्क किया और थाने बुलाया, लेकिन वो पेश नहीं हुआ।ऐसे में पुलिस ने अब दोनों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में लेन-देन को लेकर विवाह है। इसी के चलते बसें चुराईं गई हैं। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें