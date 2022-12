Gang : वारदात के लिए आई थी पंजाब-चूरू की गैंग

- एक मकान में चोरी के बाद दूसरे में घुसे तो जाग हुई, मोहल्लेवासियों ने पीटा तो भागे, जमीन में गाड़े जेवर

मण्डोर थाना पुलिस (Police station Mandore) ने लालसागर के पास दिलीप नगर स्थित सूने मकान में चोरी करने के मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार (Two man arrested in theft case) किया। दोनों आरोपी पंजाब व चूरू से चोरी करने (Accused come from Punjab and Churu for crime) आए थे। आरोपियों की निशानदेही से खाली भूखण्ड में गाड़कर रखे आभूषण बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार दिलीप नगर निवासी ऋषिराज जोशी व शशीराज जोशी के मकान के ताले तोड़कर चोरों ने सोने की एक ग्राम की तीन गिनी, सोने के ब्रेसलेट की दो चुड़ी, चांदी के बर्तन व चांदी के सिक्के, चांदी के जेवर आदि चुरा लिए थे। राम मोहल्ला में रहने वाले ऋषिराज के मामा रामस्वरूप शर्मा ने 26 दिसम्बर को चोरी का मामला दर्ज कराया था। एएसआइ ओमप्रकाश चौधरी ने तलाश के बाद पंजाब में फाजिल्का निवासी सज्जन कुमार (36) पुत्र हंसराज प्रजापत और चूरू में सरदार शहर निवासी ईन्द्रराज (46) पुत्र धर्मपाल प्रजापत को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही से वारदातस्थल के पास खाली भूखण्ड में गाड़कर रखे जेवर और चांदी के सिक्के बरामद किए गए।

रात 12 बजे जोधपुर पहुंचे, एक घंटे में चोरी की

आरोपी सज्जन कुमार व ईन्द्रराज शातिर नकबजन हैं। वे चोरी के लिए 25 दिसम्बर की रात 12 बजे जोधपुर आए थे। फिर वे पैदल घूमत-घूमते रात एक-डेढ़ बजे दिलीप नगर पहुंचे थे, जहां मकान पर ताला लगा देख चोरी कर ली थी। इसके बाद पास ही गली में एक अन्य मकान में चोरी करने घुसे थे, लेकिन वहां पढ़ाई कर रही युवती को आहट सुनाई दी तो उसने पड़ोसियों को बुला लिया था। जिन्होंने दोनों को पकड़कर पिटाई कर डाली थी। आरोपी किसी तरह भाग निकले थे। वे खाली भूखण्ड में छुपे थे, जहां जमीन में जेवर गाड़कर भाग गए थे। दूसरे दिन जेवर लेने आए तो पुलिस व लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था।

मकान में शराब भी पी

पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने वारदात से पहले शराब पी थी। चोरी करने के मकान में घुसे तो वहां शराब की बोतल मिल गई थी। आरोपियों ने फिर शराब पी ली थी।