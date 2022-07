Gang rape : देवरों ने बंदूक की नोंक भाभी से किया सामूहिक बलात्कार

- प्रेम विवाह के बाद पति से हुई थी अनबन, बुआ सास पर भी आरोप

जोधपुर Published: July 14, 2022 11:57:27 pm

जोधपुर।

पति से अनबन का फायदा उठाकर एक महिला अपने भतीजे की पत्नी को मंदिर के दर्शन करवाने जयपुर ले गई, जहां पिस्तौल की नोंक पर तीन देवरों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार (Gang rape by Brother in Laws) किया। महिला ने जोधपुर लौटकर चारों के खिलाफ बलात्कार (Gang rape) करने का मामला दर्ज कराया।(Bhabhi gang raped by Brother in Laws)

पुलिस के अनुसार एक युवती ने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन पहले पति से अनबन हो गई थी। इस पर वह अपनी बुआ सास के घर चली गई थी। गत सात जुलाई को बुआ सास मंदिर के दर्शन करवाने के बहाने युवती को जयपुर ले गई, जहां वो एक मकान में ठहरे थे, जहां बुआ सास के दो पुत्र व ताऊ ससुर का एक पुतत् भी था। आरोप है कि बुआ सास की मौजूदगी में तीनों युवकों ने बंदूक से डराया धमकाया व उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। एक युवक पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।

बलात्कार के बाद बुआ सास ने युवती को बस में बिठाकर जोधपुर भेज दिया। युवती थाने पहुंची और बंदूक की नोंक पर सामूहिक बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू की है।

