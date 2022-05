Gang Rape : तीन भाइयों ने किया महिला से सामूहिक बलात्कार (Gang rape by 3 brothers)

- शादी के दस दिन बाद ही महिला ने पति व दो जेठ पर दर्ज कराई एफआइआर

- पति का आरोप, शादी के बदले दिए रुपए लौटाने की मांग की तो महिला ने दर्ज कराई एफआइआर

जोधपुर Published: May 17, 2022 10:29:58 pm

जोधपुर।

लीव इन रिलेशनशिप (Live in Relationship) में रहने के बाद शादी करने के दस के अंदर एक महिला ने पति और उसके दो भाइयों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाकर (lady registered gang rape FIR against husband and 2 brothers) एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि शादी के बाद साथ न रहने पर पति ने रुपए मांगे तो महिला ने यह मामला दर्ज करा दिया।

पुलिस के अनुसार तीन बच्चों की महिला ने एक युवक और उसके दो भाइयों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया (Lady registered gang rape's FIR) है। जांच की जा रही है। आरोप है कि गत माह युवक ने महिला से शादी की थी। वह युवक के घर पहुंची, जहां उसके साथ न सिर्फ युवक बल्कि उसके दोनों भाइयों ने बलात्कार किया था। महिला पहले से शादीशुदा है। जांच की जा रही है।

उधर, पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक व महिला ने गत 26 अप्रेल को गत माह दोनों ने शादी की थी। बदले में महिला को डेढ़ लाख रुपए दिए थे।एक दिन पहले ही दोनों के बीच लीव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट भी बना था। कुछ दिन बाद महिला ने साथ रहने से मना कर दिया था।तब पति ने डेढ़ लाख रुपए व गहने लौटाने का आग्रह किया। इससे उनमें विवाद हो गया और महिला ने सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया। कुछ दिन बाद महिला ने साथ रहने से मना कर दिया था।तब पति ने डेढ़ लाख रुपए व गहने लौटाने का आग्रह किया। इससे उनमें विवाद हो गया और महिला ने सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया।

