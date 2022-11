Gang rape sucide : आत्महत्या से पहले चेताया था छात्रा ने

- सामूहिक बलात्कार के बाद नर्सिंग छात्रा के आत्महत्या का मामला

जोधपुर Published: November 13, 2022 04:23:03 pm

जोधपुर।

पावटा बी रोड स्थित होटल के कमरे में सामूहिक बलात्कार के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या (Sucide after gang rape) करने वाली नर्सिंग छात्रा (Nursing student's gang rape and sucide) ने जान देने से पहले नाबालिग रिश्तेदार को आत्महत्या (Sucide thret by nursing student) करने की धमकी दी थी। चूंकि छात्रा पहले भी ऐसी धमकियां दे चुकी थी, इसलिए उसने गंभीरता से नहीं लिया था। फिर जब वह होटल पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था और काफी प्रयास के बावजूद दरवाजा न खोलने पर आशंकित रिश्तेदार होटल से गायब हो गया था।

पुलिस ने बताया कि राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा गत दो नवम्बर की दोपहर बाद छात्रावास से निकली थी। उसने पावटा बी रोड पर होटल में अपने नाम से कमरा बुक कराया था। तत्पश्चात छात्र का नाबालिग रिश्तेदार और एक अन्य युवक वहां आए थे। युवक का उस दिन जन्मदिन था। फिर तीनों बाहर चले गए थे, जहां से देर रात होटल लौटे थे।युवक व नाबालिग रिश्तेदार ने छात्रा से बलात्कार किया था। देर रात वो होटल से चले गए थे।

इसके बाद छात्रा ने अपने नाबालिग रिश्तेदार को फोन कर होटल बुलाया था। उसने मना किया तो छात्रा ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, लेकिन उसने गंभीरता से नहीं लिया था। वह होटल पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने छात्रा के मोबाइल पर कॉल लगाए, लेकिन मोबाइल व्यस्त होने से बात नहीं हो पाई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद रिश्तेदार वहां से लौट गया था।

आरोपी दूसरे दिन सुबह होटल के कमरे पहुंचा, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने और फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो आरोपी के हाथ पांव फूल गए थे। वो कोई बहाना बनाकर होटल से निकल गया था।

पुलिस का कहना है कि छात्रा नाबालिग रिश्तेदार से शादी करने की बात करती थी, लेकिन आपस में रिश्तेदार होने से संभव नहीं था।

नाबालिग को किशोर गृह व रिश्तेदार

इस मामले में परिजन की तरफ से रिश्तेदार व एक छात्र के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने गत सात नवम्बर को आरोपी छात्र को गिरफ्तार व नाबालिग रिश्तेदार को संरक्षण में लिया था। नाबालिग को किशोर गृह और रिश्तेदार को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया है।

