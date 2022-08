Gang Rape : ट्रैवल्स मालिक ने नौकरी दिलाने के बहाने किया गैंग रेप

- नौकरी दिलाने के बहाने ऑफिस लेकर आया व नशीला ज्यूस पिलाकर बलात्कार किया

जोधपुर Published: August 20, 2022 01:38:09 am

जोधपुर।

जिले में ट्रैवल्स मालिक (Traverls company owner blaimed for gang rape) ने नौकरी दिलाने के बहाने नशीला ज्यूस पिला एक महिला से पहले तो बलात्कार (Rape) किया। फिर उसे दोस्त के मकान ले जाकर सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) भी किया गया। पीडि़ता की तरफ से एफआइआर दर्ज (FIR registered of gang rape against travels company owner) कर पुलिस ने जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार एक महिला ने बस ट्रैवल्स मालिक व उसके साथी पर सामूहिक बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि उसने हैदराबाद जाने के लिए ऑनलाइन निजी बस का टिकट बुक कराया था। फिर किसी कारणवश टिकट कैंसल करा दिया था। इस दौरान कैंसल करवाने वाले एजेंट के मार्फत उसका सम्पर्क आरोपी ट्रैवल्स मालिक से हो गया था।

दोनों में बातचीत होने लगी। वे आपस में चैटिंग करने लग गए। जिसके चलते दोनों में मित्रता हो गई। इस बीच महिला ने खुद के लिए नौकरी की जरूरत जताई। तब आरोपी ने उससे कहा कि वो उसे अपने ट्रैवल्स के ऑफिस में नौकरी पर रखेगा।

महिला इस झांसे में आ गई। गत दिनों आरोपी कार लेकर महिला के घर पहुंचा और काम समझाने के बहाने महिला को कार में बिठाकर अपने ऑफिस लेकर आया। आरोप है कि वहां महिला को नशीला ज्यूस पिलाया गया। वह बेहोश होने लगी तो उसे होटल ले जाया गया था, जहां उसके साथ बलात्कार किया गया था। आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया।

इसके कुछ दिन बाद आरोपी उसे अपने साथ बासनी में मित्र के मकान ले गया, जहां कमरे में ट्रैवल्स मालिक व मित्र ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

