iPhone : युवती का आइफोन (iPhone) गिरा तो लोग मालिक बनने लगे, पुलिस ने ऐसे ढूंढा फोन

- अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर ने सीसीटीवी कैमरों से चार घंटे में ढूंढ निकाला मोबाइल

- सकुशल युवती को सुपुर्द कराया iPhone

जोधपुर Published: April 17, 2022 01:56:27 pm

जोधपुर।

अपराधियों की धरपकड़ में महत्वपूर्ण साबित होने वाले अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर (Abhay Command and control centre) ने राइकाबाग पुल के नीचे गिरा युवती का एक लाख रुपए का मोबाइल (iPhone) सीसीटीवी कैमरों की मदद से चार घंटे की मशक्कत के बाद ढूंढकर (iPhone found by CCTV footage) सकुशल सुपुर्द कराया।

पुलिस के अनुसार निकिता कंवर नामक एक युवती सुबह मोपेड पर राइकाबाग अण्डर ब्रिज के नीचे से निकल रही थी। इस दौरान उसका एक लाख रुपए का आइफोन (iPhone) गिर गया। उसने तलाश की, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। वह उदयमंदिर थाने गई और मामले की जानकारी दी। युवती को लेकर कांस्टेबल अचलाराम अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर (Abhay Command and control centre) पहुंचा। कांस्टेबल उम्मेदसिंह बिश्नोई ने अण्डरब्रिज से जुड़े सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए तो सड़क पर गिरा मोबाइल नजर आ गया।

कुछ देर में मोपेड सवार एक व्यक्ति ने मोबाइल उठाया और जाने लगा। इतने में एक दम्पती ने यह देखा तो मोपेड चालक को रोक लिया और मोबाइल अपना बताने लगे। मोपेड चालक ने दम्पती को मोबाइल दे दिया और खुद निकल गया। कुछ दूर पर खड़े मोटरसाइकिल सवार ने यह देख लिया। वह दम्पती के पास पहुंचा और मोबाइल पर अपना हक जताया। ऐसे में दम्पती ने मोबाइल उसे सौंप दिया। वह युवक मोबाइल लेकर चलता बना।

पुलिस ने तीनों वाहनों के पंजीयन नम्बर से मालिकों का पता लगाया और मोबाइल नम्बर से उन्हें अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर बुलाया, जहां तीनों को आमने-सामने करने पर मोटरसाइकिल सवार युवक ने मोबाइल अपने पास होना कबूल किया। उसने मोबाइल पुलिस को सौंपा।

अभय कमाण्ड सेंटर के प्रभारी एएसआइ गोविंदसिंह व हेड कांस्टेबल नारायणसिंह की मौजूदगी में एक लाख रुपए का आइफोन सकुशल युवती को सौंपा गया।

iPhone : युवती का आइफोन (iPhone) गिरा तो लोग मालिक बनने लगे, पुलिस ने ऐसे ढूंढा फोन

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें