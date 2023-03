Dumper killed a man : बजरी के डम्पर ने बाइक सवार की जान ली, एक अन्य घायल

जोधपुरPublished: Mar 05, 2023 12:33:22 am Submitted by: Vikas Choudhary

- दूसरे व्यक्ति का पांव फ्रैक्चर, मौके से भगा ले जाने वाले डम्पर जब्त, चालक फरार

Dumper killed a man : बजरी के डम्पर ने बाइक सवार की जान ली, एक अन्य घायल

जोधपुर।

लूनी थानान्तर्गत (Police station Luni) खेजड़ली बोर्ड चौराहे (Dumper killed a bike rider in Jodhpur) पर शनिवार को तेज रफ्तार व लापरवाही से आए एक डम्पर की चपेट से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत और दूसरा घायल (One man died and one other injured by dumper in Jodhpur) हो गया। एकबारगी चालक डम्पर को भगा ले गया। जिसे बाद में पुलिस ने कब्जे में लिया। चालक पकड़ा नहीं जा सका है।

पुलिस के अनुसार मोड़ी जोशियान गांव निवासी हरिसिंह 42 पुत्र फतेहसिंह राजपुरोहित और हरिकिशन पालीवाल सुबह ग्यारह बजे गांव से जोधपुर की तरफ आ रहे थे। खेजड़ली बोर्ड चौराहे पहुंचे तो कांकेलाव से खेजड़ली कला की तरफ जा रहे एक डम्पर ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार दोनों व्यक्ति नीचे गिर गए। डम्पर ने उन्हें कुचल दिया। हरिसिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि हरिकिशन गंभीर घायल हो गया। उसे मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके पांव में फ्रैक्चर होने का पता लगा। पुलिस ने डम्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद हरिसिंह का शव परिजन को सौंपा।

उधर, हादसे के बाद चालक डम्पर को भगा ले गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाश के बाद डम्पर कब्जे में ले लिया। मोबाइल बंद कर चालक गायब हो गया। जिसकी तलाश की जा रही है।