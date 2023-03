Murder by Gun shot : शूटरों की मदद से रची थी हत्या की साजिश

जोधपुरPublished: Mar 12, 2023 12:43:41 am Submitted by: Vikas Choudhary

- पुलिस हिरासत में बंदी की गोली मारकर हत्या का मामला, एक और युवक गिरफ्तार

- एक लाख का इनामी सहित दोनों शूटरों का सुराग नहीं

Murder by Gun shot : शूटरों की मदद से रची थी हत्या की साजिश

जोधपुर।

रातानाडा थाना पुलिस (Police station Ratanada) ने भाटी चौराहे (Murder of Suresh Singh by Gun shot in police custody in Jodhpur) के पास पुलिस हिरासत में बंदी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक और युवक को गिरफ्तार किया। एक लाख रुपए के इनामी सहित दोनों शूटर व अन्य अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। (One more accuse arrested in Prisoner Suresh Singh Murder case in Jodhpur)

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन ने बताया कि 18 दिसम्बर 2021 को भाटी चौराहे के पास पुलिस हिरासत में बंदी सुरेश सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मूलत: पाली जिले में तख्तगढ़ थानान्तर्गत गोगरा हाल पाली में टैगोर नगर निवासी जगदीश उर्फ जग्गू उर्फ मामा पुत्र भीमाराम देवासी को गिरफ्तार किया गया है। सुरेशसिंह की हत्या के मुख्य सूत्रधार मणिहारी गां निवासी प्रवीणसिंह और भरतसिंह के साथ शामिल रहा था। वारदात के बाद से वह फरार था। गत जनवरी में हिस्ट्रीशीटर प्रवीणसिंह की गिरफ्तारी में उसकी भूमिका सामने आई थी। अपराध शाखा के निरीक्षक भारतसिंह रावत व साइबर थाने के एसआइ दिनेश डांगी के नेतृत्व में पुलिस ने तलाश के बाद जगदीश देवासी को पकड़ा। थानाधिकारी सत्यप्रकाश ने बताया कि जगदीश को कोर्ट में पेश कर रिमाण्ड पर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ पाली के विभिन्न थानों में 12 और बाड़मेर के सिवाना थाने में एक मामला पहले से दर्ज है।

इनामी शूटर व साजिशकर्ता अभी भी फरार

हत्याकाण्ड में पुलिस अब तक पाली जिले में मणिहारी निवासी हिस्ट्रीशीटर जब्बरसिंह व उसके पुत्र प्रवीणसिंह, नागौर में खुनखुना निवासी विक्रमसिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। सुरेशसिंह को गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर केलावा कला निवासी अजयपालसिंह उर्फ एपी और हिमांशु मीणा अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। जब्बरसिंह का एक अन्य पुत्र भरतसिंह भी फरार है। एपी पर एक लाख रुपए का इनाम है।