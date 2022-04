Theft : बाजार (market) जाना पड़ा भारी, लौटे तो देखा यह मंजर...

- ढाई घंटे में सूने मकान के ताले तोड़कर चुराए सोने-चांदी के आभूषण

- सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश के प्रयास

जोधपुर Updated: April 04, 2022 10:48:16 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में पीली टंकी सेक्टर में सिर्फ ढाई घंटे (2 and half hour) के लिए सूने छोड़े एक मकान (theft in lonely house) के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सोने व चांदी के आभूषण (lakhs of oranaments stoled) चुरा लिए। कुड़ी भगतासनी थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस के अनुसार केबीएचबी में पीली टंकी सेक्टर 1सी निवासी त्रिलोक चन्द्र पुत्र ओमप्रकाश शर्मा एक अप्रेल की शाम सात बजे बाजार गए थे। पीछे मकान में कोई नहीं था। वो बाजार से रात साढ़े नौ बजे घर लौटे तो ताले टूटे हुए थे। अंदर पहुंचा तो सामान बिखरे पड़े थे। कमरों में अलमारी भी टूटी हुई थी। चोरों ने आठ तोला सोने का हार सैट, सोने की छह अंगूठियां, सोने के दो सिक्के व सोने की एक चेर चुरा ली। वहीं करीब 24 तोला चांदी के आभूषण व 2 लाख दस हजार रुपए भी चोर चुरा ले गए। त्रिलोक चंद ने पुलिस को सूचना दी।

वारदात के दो दिन बाद चोरी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस वारदातस्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश के प्रयास कर रही है। फिलहाल चोरों का पता नहीं लग पाया है।

