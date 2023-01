Hand Cut : तलवार से काटा था हाथ, कार से टक्कर मार पकड़ा

जोधपुरPublished: Jan 24, 2023 11:43:21 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- बाइक पर स्टंट से टोकने पर हमला, एक और आरोपी पाली से गिरफ्तार, पिता पुत्र सहित कुल पांच पकड़े

Hand Cut : तलवार से काटा था हाथ, कार से टक्कर मार पकड़ा

जोधपुर।

शास्त्रीनगर थाना पुलिस (Police station Shastrinagar) ने ईसाइयों का कब्रिस्तान गली-2 स्थित मकान में घुसकर तलवार से जानलेवा हमला कर हाथ काटने के मामले (Hand cut from sword in stunt dispute) में मंगलवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। (One accused arrest from Pali in Hand cut from sword case) अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

थानाधिकारी जोगेन्द्रसिंह ने बताया कि ईसाइयों का कब्रिस्तान गली-2 निवासी मनोहरसिंह सिसोदिया ने गत 9 जनवरी की रात बाइक सवार युवकों को स्टंट करने से टोका था। इससे गुस्साए युवक तलवार व अन्य हथियार लेकर घर में घुस गए थे और मनोहर सिंह व अन्य पर जानलेवा हमला कर दिया था। मनोहरसिंह के हाथ का पंजा कट गया था। उसके पुत्र प्रदीपसिंह की तरफ से जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। फरार चल रहे अजय सरगरा के पाली में होने की सूचना मिली। हेड कांस्टेबल तेजाराम, मजीद खां, कांस्टेबल हीराराम, लाखाराम व हेमाराम पाली पहुंचे, जहां उद्योग नगर में आरोपी बाइक पर भागने लगा। पुलिस ने कार से बाइक को टक्कर मारी। अजय नीचे गिरा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। जोधपुर लाकर पूछताछ करने के बाद 9वीं चौपासनी रोड पर सरगरा कॉलोनी निवासी अजय उर्फ अविनाश (24) पुत्र श्यामलाल सरगरा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रतापनगर सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ 19 एफआइआर दर्ज है।

रेलवेकर्मी पिता व पुत्र सहित पांच गिरफ्तार

इस मामले में राहुल मीणा, रेलवे में कार्यरत उसके पिता शिवराम सहित चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब कुल पांच जने पकड़े गए हैं। राहुल का एक भाई अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। जिसकी तलाश की जा रही है।