रमेश रुलानिया मर्डर पर हनुमान बेनीवाल की हुंकार, बोले- कुचामन के लोगों में खौफ, अपराधियों का एनकाउंटर करो

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और इनसेट में मृतक रमेश रुलानिया। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। हमारा राजस्थान अब सुरक्षित राजस्थान नहीं रहा। रंगदारी के लिए मर्डर हो रहे हैं, लोग बहुत खौफ में है। मैंने कुचामन में लोगों को खौफ में देखा है। यह बात नागौर सांसद व आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कही।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री को पांच बार धमकी मिल चुकी है। गैंगस्टर का यह नेटवर्क तोड़ना जरूरी है। बदमाशों के अवैध के साथ वैध निर्माण भी तोड़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर करना चाहिए, जिससे खौफ रहे।
उन्होंने कहा कि जैसे यूपी व पंजाब में अपराध व आतंकवाद खत्म हुआ, उसी तर्ज पर यहां काम करने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। प्रदेश में जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। देश के बाहर बैठे हार्डकोर वहां से नेटवर्क चला रहे हैं। राज्य सरकार को देश की सरकार व इंटरपोल से बात कर यह नेटवर्क तोड़ना चाहिए।
यह वीडियो भी देखें
गौरतलब है कि मंगलवार को कुचामन सिटी में रमेश रुलानिया अपने जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी तीन नकाबपोश बदमाश दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। बदमाशों ने जिम की इमारत के नीचे गाड़ियां खड़ी कीं और दूसरी मंजिल पर स्थित जिम में घुसकर रमेश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। हमलावर नकाब बांधे हुए थे और फायरिंग के बाद तुरंत फरार हो गए। हत्याकांड के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने धरना दिया था, जिसमें बेनीवाल शामिल हुए थे।
