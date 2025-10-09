रमेश रुलानिया मर्डर पर हनुमान बेनीवाल की हुंकार, बोले- कुचामन के लोगों में खौफ, अपराधियों का एनकाउंटर करो

गौरतलब है कि मंगलवार को कुचामन सिटी में रमेश रुलानिया अपने जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी तीन नकाबपोश बदमाश दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। बदमाशों ने जिम की इमारत के नीचे गाड़ियां खड़ी कीं और दूसरी मंजिल पर स्थित जिम में घुसकर रमेश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। हमलावर नकाब बांधे हुए थे और फायरिंग के बाद तुरंत फरार हो गए। हत्याकांड के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने धरना दिया था, जिसमें बेनीवाल शामिल हुए थे।