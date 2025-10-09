Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

रमेश रुलानिया मर्डर पर हनुमान बेनीवाल की हुंकार, बोले- कुचामन के लोगों में खौफ, अपराधियों का एनकाउंटर करो

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री को पांच बार धमकी मिल चुकी है। गैंगस्टर का यह नेटवर्क तोड़ना जरूरी है। बदमाशों के अवैध के साथ वैध निर्माण भी तोड़ने चाहिए।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 09, 2025

Hanuman Beniwal

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और इनसेट में मृतक रमेश रुलानिया। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। हमारा राजस्थान अब सुरक्षित राजस्थान नहीं रहा। रंगदारी के लिए मर्डर हो रहे हैं, लोग बहुत खौफ में है। मैंने कुचामन में लोगों को खौफ में देखा है। यह बात नागौर सांसद व आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कही।

गैंगस्टर का नेटवर्क तोड़ना जरूरी

उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री को पांच बार धमकी मिल चुकी है। गैंगस्टर का यह नेटवर्क तोड़ना जरूरी है। बदमाशों के अवैध के साथ वैध निर्माण भी तोड़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर करना चाहिए, जिससे खौफ रहे।

कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर

उन्होंने कहा कि जैसे यूपी व पंजाब में अपराध व आतंकवाद खत्म हुआ, उसी तर्ज पर यहां काम करने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। प्रदेश में जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। देश के बाहर बैठे हार्डकोर वहां से नेटवर्क चला रहे हैं। राज्य सरकार को देश की सरकार व इंटरपोल से बात कर यह नेटवर्क तोड़ना चाहिए।

यह वीडियो भी देखें

गौरतलब है कि मंगलवार को कुचामन सिटी में रमेश रुलानिया अपने जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी तीन नकाबपोश बदमाश दो स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। बदमाशों ने जिम की इमारत के नीचे गाड़ियां खड़ी कीं और दूसरी मंजिल पर स्थित जिम में घुसकर रमेश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। हमलावर नकाब बांधे हुए थे और फायरिंग के बाद तुरंत फरार हो गए। हत्याकांड के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने धरना दिया था, जिसमें बेनीवाल शामिल हुए थे।

ये भी पढ़ें

कुचामन में व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड: धरना समाप्त, पुलिस प्रशासन के साथ इन मांगों पर बनी सहमति
कुचामन शहर
Ramesh Rulania murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / रमेश रुलानिया मर्डर पर हनुमान बेनीवाल की हुंकार, बोले- कुचामन के लोगों में खौफ, अपराधियों का एनकाउंटर करो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जोधपुर ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड ! शिक्षा रैंकिंग में सबसे नीचे, जानिए किस जिले ने मारी बाजी

district education ranking
जोधपुर

Jodhpur: CBI स्पेशल कोर्ट का फैसला, तत्कालीन ITO को 4 साल की सजा, 27 लाख का जुर्माना भी लगाया

ito shailendra bhandari
जोधपुर

Rajasthan: 2 मासूमों की हत्या-रेप केस में आरोपी बरी, फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने सबूतों को माना कमजोर

Rajasthan High Court
जोधपुर

Gold Price Today: नहीं थम रहे सोने के ‘तेवर’, 8 अक्टूबर को हुआ इतना महंगा, जानिए भाव

today gold price
जोधपुर

जोधपुर शहर ने देखा परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम, अंतिम दिन 2500 दीयों से सजा झालरा

Jodhpur Arts Week
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.