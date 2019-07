राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा, जोधपुर से कम क्यों हो रही विमान सेवाएं?

जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय ( Rajasthan High Court ) ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ( airport authority ) के निदेशक को तलब कर उनसे पूछा है ( summoned ) कि जोधपुर से विमान सेवाएं कम क्यों हो रही हैं ( continuous air connectivity from Jodhpur )? अदालत ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अवाप्ति ( land acquisition process ) में लेटलतीफी पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए रिकॉर्ड मांगा ( put up the record ) है।