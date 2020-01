Rajasthan High Court ने अस्पतालों में बच्चों की मौतों पर सरकार से जवाब मांगा

जोधपुर ( jodhpur news rajasthan news ) .राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने जोधपुर, कोटा व बीकानेर सहित राजकीय अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मौतों ( deaths of children ) को गंभीरता ( crime. crime news ) से लेते हुए राज्य सरकार को मृत्यु ( deaths of children in hospitals ) के कारणों सहित संपूर्ण ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया। इसमें सरकार को शिशु मृत्यु के वास्तविक आंकड़े व स्थितियां नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का विवरण भी देना होगा।

ध्यान रहे कि राजस्थान हाईकोर्ट ( court news ) ने वर्ष 2017 में बांसवाड़ा जिला अस्पताल में 90 नवजात शिशुओं की मृत्यु के बाद स्वप्रसंज्ञान के आधार पर एक जनहित याचिका दर्ज करते हुए सुनवाई शुरू की थी। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान न्याय मित्र राजवेंद्र सारस्वत और कुलदीप वैष्णव ने कोर्ट का ध्यान हाल ही में हुई शिशु मृत्यु के मामलों की ओर दिलाया। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए बताया कि बांसवाड़ा में शिशु मृत्यु के मामलों के बाद कोर्ट ने कई बार दिशा-निर्देश दिए, लेकिन हालात अब भी बदतर हैं। उन्होंने राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबरों का उल्लेख करते हुए बताया कि जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में दिसंबर महीने में 146 बच्चों की मौतें हुईं, जिनमें से 102 शिशु थे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में शिशु मृत्यु के मामले मेंं लापरवाही के तथ्य सामने आ चुके हैं। बांसवाड़ा अस्पताल में तो शिशु मृत्यु से संबंधित रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया है। खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) पंकज शर्मा को शिशु मृत्यु के वास्तविक आंकड़े, मृत्यु के कारण और अब तक किए गए प्रयासों का संपूर्ण विवरण पेश करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने न्याय मित्रों से अगली सुनवाई 10 फरवरी से पहले दो चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति कोर्ट के सामने लाने के लिए कहा है।