Hightech theft : कार लेकर आए और डम्पर चुरा ले गए

जोधपुरPublished: Jan 08, 2023 12:12:24 am Submitted by: Vikas Choudhary

- पेट्रोल पम्प के पास वारदात, सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश में पुलिस

Hightech theft : कार लेकर आए और डम्पर चुरा ले गए

जोधपुर।

एयरपोर्ट थानान्तर्गत (Police station Airport) नांदड़ा खुर्द स्थित पेट्रोल पम्प पर खड़ा एक डम्पर (Dumper stole from petrol pump) शुक्रवार रात तीन बजे चोर चुरा ले गए। आश्चर्यजनक रूप से चोरों की गैंग कार में आई थी और डम्पर भी चुरा ले गए। (Theft came in car and stoled dumper from petrol pump)

पुलिस के अनुसार उचियारड़ा से कुछ आगे नांदड़ा खुर्द में इन्द्रा फिलिंग स्टेशन है, जहां पम्प संचालक और कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मालिक का डम्पर खड़ा था। तड़के तीन बजे कार में दो-तीन व्यक्ति वहां आए और पम्प पर खड़े डम्पर को चुराकर ले गए। सुबह होने पर पम्प कर्मचारियों को डम्पर नजर नहीं आया। तलाश के बाद भी डम्पर न मिलने पर कर्मचारियों ने मालिक को सूचित किया। फिर पुलिस को अवगत कराया गया। डम्पर व चोरों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी कराई गई।

पम्प पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में सामने आया कि तड़के तीन बजे डम्पर चुराया गया था।चोरों की गैंग कार में आई थी। फिर उसमें से एक युवक नीचे उतरा और डम्पर चुरा ले गया था।