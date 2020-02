Holi 2020 Special : पिचकारी का पंप दबाते ही निकलेगा सूखा गुलाल

एम आई जाहिर / जोधपुर ( jodhpur news current news ) . बुरा न मानो होली है... ( Happy holi 2020 ) के रंग में आम तौर पर कई लोग यह कहते सुने जाते हैं कि बस एक गुलाल का टीका लगा दो और हो गई होली ( Holi Festival 2020 ) । फागुन की मस्ती ( holi 2020 date in india ) में हुरियाई टोलियों को देख कर वे कहते हैं कि पिचकारी से मत भिगोना ( holi festival in Rajasrhan )। लीजिए एेसे लोगों के मन की यह मुराद पूरी हो गई ( latest nri news in hindi ) । होली पर इस बार शहर के बाजारों में केवल गुलाल वाली सूखी पिचकारी आई है। शहर के शिव भाटी ने बताया कि यह खूबसूरत और आकर्षक पिचकारी एेसी है कि पंप दबाने पर गुलाल के पटाखे की लड़ी छूटते ही इसमें से सूखा गुलाल निकलता है। बाजार में यह पिचकारी 200 रुपए में मिल रही है। इस बार होली पर शहर के बाजारों में कुछ नई और अनूठी पिचकारियां भी लोगों को खूब लुभाएंगी।

पिचकारियां कैसी-कैसी

होली पर इस बार बाजार में पानी के टैंक वाली पिचकारियां खास हैं। इनमें कार्टून कैरेक्टर्स बार्बी स्माल हार्ट, प्रिंसेस स्माल हार्ट, फ्रोजन, सोफिया, सुपर भीम, बर्ड टैंक, डोरेमॉन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमरीका, रॉयल हल्क, मिकी माउस,मिनी माउस,आइरनमैन और पबजी वाली पिचकारियां नन्हे मुन्नों को बहुत लुभाएंगी। इनकी रेंज 150, 200 से एक हजार रुपए तक भी है।

होली के मास्क- मुखौटे

होली पर शहर के बाजारों में इस बार मास्क मुखौटे भी आकर्षण का केंद्र हैं। इनमें लॉयन, जोकर, भूत, मलिंगा वाले बाल खास हैं। ये 20 रुपए से 150 और 400 रुपए तक के हैं।

मैजिक बैलून और बिगुल बाजे

कुछ एेसे पिचकारी वाले गुब्बारे हैं, जिन्हें मैजिक बैलून का नाम दिया गया है। यह गुब्बारा पानी भरते ही अपने आप पैक हो जाता है। इसमें गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में इनकी कीमत 60 से 100 रुपए तक है। बिगुल बाजे एेसे आइटम हैं जो बच्चों को खूब लुभाएंगे। ये फोल्डिंग भी हैं और नॉर्मल बाजे भी हैं। इनकी रेट 10 से 30 और 50 रुपए तक है।