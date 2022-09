Honey trap : किराणा व्यवसायी से हनी ट्रैप, बलात्कार में फंसाने की धमकी

- ब्याज मांगने पर तंत्र-मंत्र से सम्मोहित कर बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकियां

- तीस लाख रुपए मांगे

जोधपुर Published: September 03, 2022 10:33:18 pm

जोधपुर।

प्रतापनगर थानान्तर्गत (Police station Pratapnagar) एक निजी अस्पताल के पीछे उधार के बदले ब्याज लेने पहुंचे किराणा व्यवसायी को तंत्र-मंत्र से सम्मोहित कर एक महिला ने हनी ट्रैप में (Honey trape with shopkeeper) फांस लिया। बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकियां देकर तीस लाख रुपए (Thret of registered of Rape case) मांगने लगी और एक-एक लाख रुपए भी वसूल लिए गए।

थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि ओसियां तहसील में खेतासर गांव के एक किराणा व्यवसायी ने चौपासनी रोड पर निजी अस्पताल के पीछे रहने वाली महिला व पति के खिलाफ ब्लैकमेलिंग व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। जांच की जा रही है। आरोप है कि गांव आने-जाने के दौरान व्यवसायी का महिला से सम्पर्क हुआ था। 1 जनवरी 2020 को एक रुपए प्रति सैंकड़ा के हिसाब से तीन लाख रुपए महिला को उधार दिए थे। एक साल तक तो उसने ब्याज दिया, लेकिन फिर उसने ब्याज देना बंद कर दिया था। व्यवसायी ने उससे बात की तो ब्याज देने में असमर्थता जताई। फिर ब्याज लेने के लिए व्यवसायी को घर बुलाया।

व्यवसायी महिला के घर पहुंचा तो वह धार्मिक क्रिया कलाप में व्यस्त थी। व्यवसायी को बिठाकर महिला ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। फिर तंत्र-मंत्र कर उसे सम्मोहित कर दिया था। कपड़े उतारकर छेड़छाड़ करने लगी थी।

जब व्यवसायी को होश आया तो महिला ने ब्याज देने की बजाय बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकियां देकर तीस लाख रुपए मांगे थे, लेकिन व्यवसायी ने असमर्थता जता दी थी।उसे घर से निकाल दिया गया था।

इसके बाद महिला व्यवसायी की दुकान पहुंची और तीस लाख रुपए मांगकर पचास हजार रुपए वसूल कर लिए थे। दो-तीन बार और उसने व्यवसायी से पचास-पचास हजार रुपए वसूले थे। महिला अपने पति को कांस्टेबल बताकर फोन कर रुपए देने के लिए धमकियां दिलवाती थी। आखिरकार महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर व्यवसायी ने पुलिस की शरण ली और मामला दर्ज कराया।

व्यवसायी का आरोप है कि ब्याज मांगने पर महिला ने पुत्री से मित्रता करने का आग्रह किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था।

