Honey trape : ठेकेदार का अपहरण, अश्लील फोटो लेकर 20 लाख मांगे

जोधपुरPublished: Mar 12, 2023 02:01:43 am Submitted by: Vikas Choudhary

- अपहरण कर नींद की गोलियां खिलाईं, जंगल में पेड़ से बंधे मिले ठेकेदार को छुड़ाया

- युवक व पड़ोसी महिला गिरफ्तार

Honey trape : ठेकेदार का अपहरण, अश्लील फोटो लेकर 20 लाख मांगे

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station Kudi Bhagtasni) केबीएचबी सेक्टर-8 में युवक व महिला ने बहला-फुसलाकर आरसीसी के ठेकेदार (Honey trape with RCC Contractor in Jodhpur) का अपहरण किया और अश्लील फोटो खींचकर बीस लाख रुपए फिरौती (20 Lakh ransom deemand from RCC Contractor) मांगी। नींद की गोलियाें से बेसुध ठेकेदार को पेड़ से बांध दिया। मोबाइल लोकेशन से पुलिस ने पोपावास गांव के जंगल में दबिश देकर पेड़ से बंधे ठेकेदार को शनिवार को मुक्त कराया और युवक व महिला को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) गौरव यादव ने बताया कि मूलत: गुड़ा बिश्नोइयान हाल गंगा विहार निवासी आरसीसी ठेकेदार शुक्रवार रात केबीएचबी सेक्टर-8 में अपने गोदाम गए। रात दस बजे पत्नी को फोन कर दो घंटे में घर लौटना बताया। फिर मोबाइल बंद हो गया। देर रात तक घर न लौटने पर परिजन ने तलाश की, लेकिन पता नहीं लग पाया। इस बीच, सूरसागर में लावारिस हालत में ठेकेदार की गाड़ी मिल गई। इससे अपहरण का अंदेशा हुआ। इस दौरान ठेकेदार के मोबाइल से चाचा के पास फोन आया और कहा कि ठेकेदार उसके कब्जे में है। उसकी एक महिला के साथ फोटो व वीडियो है। जो वायरल हो रहा है। उसने बीस लाख रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद फोन बंद हो गए।

इस बीच, शनिवार सुबह फिर अपहरणकर्ता ने ठेकेदार के चाचा को फोन कर 20 लाख रुपए फिरौती मांगी। तब परिजन थाने पहुंचे और अपहरण व फिरौती मांगने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मोबाइल नम्बर के आधार पर जांच शुरू की। ठेकेदार के मोबाइल की लोकेशन पोपावास गांव में आई।

एसआइ चनणाराम के नेतृत्व में एएसआइ धन्नाराम, हेड कांस्टेबल मनफूलराम, प्रेम, कांस्टेबल रामनिवास, धीरज मीना, लोकेश, शैतानराम व ममता ने पोपावास गांव में तलाश शुरू की। सूनसान क्षेत्र में जंगल के बीच पेड़ से बंधा ठेकेदार नजर आ गया। जो बेसुध था। पुलिस ने उसे मुक्त कराया और मौके से भाग रहे महिला व युवक को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद गुड़ा बिश्नोइयान में बालाजी नगर गोदारों की ढाणी निवासी दिलीप खोप (27) पुत्र भानाराम बिश्नोई व बालाजी नगर में खोतों की ढाणी निवासी नीरमा (29) पत्नी लादूराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। दोनों रिश्तेदार व पड़ोसी हैं।एक अन्य की तलाश की जा रही है।

बेरू गांव में अश्लील फोटो बनाए

एसआइ चनणाराम ने बताया कि ठेकेदार व आरोपी एक ही गांव के हैं और आस-पास ही रहते हैं। परिचित होने से आरोपियों ने ठेकेदार को बुलाया था और फिर अपहरण कर लिया था। उसे नींद की गोलियां खिला दी गईं थी। दिलीप उसे बेरू गांव में ससुराल के पास ले गया, जहां कमरे में महिला के साथ अश्लील फोटो बनाए। यह फोटो एक मोबाइल में पुलिस को मिले हैं। वीडियो अभी तक नहीं मिला है। फिर ठेकेदार को पोपावास ले जाकर पेड़ से बांध दिया गया था।