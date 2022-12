Army recruitment rally : सेना भर्ती रैली में आ रहे युवकों को भीषण एक्सीडेंट

जोधपुरPublished: Dec 07, 2022 12:12:57 am Submitted by: Vikas Choudhary

- डम्पर में घुसी मोटरसाइकिल, हालत गंभीर

जोधपुर।

एयरपोर्ट थानान्तर्गत (Police station Airport) शिकारगढ़ (Shikargarh) में मुख्य रोड पर खड़े डम्पर में पीछे से मोटरसाइकिल के घुसने से मंगलवार तड़के दो युवक घायल (Two boys injured who were coming in army recruitment rally) हो गए। एक की हालत गंभीर बताई है। दोनों ही युवक सेना भर्ती में भाग्य आजमाने आ रहे थे। (army recruitment rally)

थानाधिकारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि देचू थानान्तर्गत शिवपुरा निवासी फरसाराम (20) पुत्र पीराराम जाट व चाडी में सियोल नगर निवासी भागीरथ (21) पुत्र पप्पुराम जाट सुबह चार बजे सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए बाइक पर सैन्य क्षेत्र आ रहे थे। शिकारगढ़ में नाका से कुछ पहले मुख्य रोड पर एक डम्पर खड़ा था। अंधेरा व डम्पर के पीछे लाइट न होने से बाइक सवार युवक डम्पर में जा घुसे। सिर में गंभीर चाेट आई और खून बहने लग गया। वहां से निकल रहे लोगों के साथ ही नाका पर मौजूद पुलिस ने गंभीर हालत में दोनों घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचाया। बाइक नम्बर व पास में मिले दस्तावेज से परिजन को सूचना दी गई। सिर में चोट से एक युवक की हालत गंभीर बताई जाती है। फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है।