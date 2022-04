Accident : दोस्त की शादी से लौटने के दौरान भीषण हादसा, दोस्त की गई जान

- सीमेंट के पोल से टकराकर कार पलटी, युवक की मौत

- ट्रक की चपेट से मोटरसाइकिल सवार नर्सिंगकर्मी का दम टूटा

जोधपुर Published: April 16, 2022 10:34:38 pm

जोधपुर।

बनाड़ थानान्तर्गत जाजीवाल रेलवे स्टेशन (Jaajiwal Railway station) के पास तेज रफ्तार कार के सड़क किनारे सीमेंट के पोल से टकराकर (Car turned over after hitting a pole) पलटने से उसमें सवार एक युवक की मौत व एक अन्य घायल (One died and one other injured) हो गया। वहीं, रातानाडा में भाटी चौराहे के पास ट्रक की चपेट से मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई।

बनाड़ थाना पुलिस ने बताया कि चार युवक अपने मित्र सुनील चौधरी की शादी (Friend's marriage) के उपलक्ष में आयोजित बंदोली में शामिल होने के लिए शुक्रवार को रामनगर गए थे, जहां से रात एक बजे कार में चारों घर लौट (Returning from friend's marriage function) रहे थे। कंवराजसिंह कार चला रहा था। जाजीवाल रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे सीमेंट के पोल से टकराकर पलट गई (Car turnover when boys returning from friends's marriage)। उसमें सवार शेरगढ़ थानान्तर्गत तेना गांव निवासी गजेन्द्रसिंह व वीरेन्द्रसिंह घायल हो गए। साथी मित्र विशनसिंह व कंवराजसिंह ने दोनों को बाहर निकाल मथुरादास माथुर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने तेना गांव निवासी गजेन्द्रसिंह पुत्र हाथीसिंह को मृत घोषित किया। कार में सवार मूलत: जाखण हाल डिगाड़ी के श्रीराम नगर निवासी विशनसिंह की तरफ से मामला दर्ज किया गया।

दूसरी तरफ, रियां बड़ी तहसील में पादू खुर्द गांव निवासी नर्सिंगकर्मी सुनील पुत्र ओमप्रकाश मेघवाल गत 14 अप्रेल की रात मोटरसाइकिल पर भदवासिया से कुड़ी भगतासनी की तरफ जा रहा था। भाटी चौराहे के पास पहुंचने पर तेज रफ्तार व लापरवाही से आए ट्रक ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। जिससे सुनील बुरी तरह घायल हो गया। उसे मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के चाचा छोटाराम की तरफ से ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

