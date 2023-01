Illegal mining : नदी में बजरी का अवैध खनन, सात डम्पर व एक जेसीबी जब्त

जोधपुरPublished: Jan 10, 2023 12:43:18 am Submitted by: Vikas Choudhary

- लोलासनी गांव से निकलने वाली लूनी नदी में कार्रवाई, चार गिरफ्तार

Illegal mining : नदी में बजरी का अवैध खनन, सात डम्पर व एक जेसीबी जब्त

जोधपुर।

लूनी नदी (Luni river) से बजरी का अवैध खनन (Illegal mining of bajari) बदस्तूर जारी है। लूनी थाना पुलिस (Police station Luni) ने सोमवार तड़के चार बजे लोलासनी गांव (Illegal mining of Bajari in Lolasni village) से निकलने वाली लूनी नदी में दबिश देकर बजरी के अवैध खनन में लिप्त सात डम्पर व एक जेसीबी (7 Dumper and one JCB seized) जब्त कर चार जनों को गिरफ्तार किया।

थानाधिकारी ईश्वरचंनद पारीक ने बताया कि लोलासनी गांव की लूनी नदी में बड़े स्तर पर बजरी के अवैध खनन की सूचना मिली। पुलिस ने तड़के चार बजे दबिश दी। पुलिस को देख बजरी का अवैध खनन कर रहे माफिया भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर चार जनों को पकड़ लिया। पटवारी व खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर बुलाए गए। खनिज विभाग की तरफ से एफआइआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मौके से सात डम्पर व एक जेसीबी जब्त किया। एफआइआर दर्ज होने के बाद पूछताछ कर एमएमआरडी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही नागौर जिले की जायल तहसील के खैरवाड़ निवासी ओमप्रकाश पुत्र दौलाराम जाट, पीपाड़ शहर के पास चौढ़ावास निवासी कानाराम पुत्र कोजाराम मेघवाल, श्रवणसिंह पुत्र बद्रीसिंह और कुड़ी तहसील में बिरामी गांव निवासी मुंजाराम पुत्र भैराराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है।